Tin vui mới cho cuộc chiến chống Covid-19

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 15:00 PM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt 2 loại thuốc điều trị Covid-19 mới trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng trên toàn cầu.

Hãng tin Bloomberg ngày 14-1 cho biết thuốc viêm khớp Baricitinib của hãng dược Eli Lilly & Co. (Mỹ) và kháng thể đơn dòng của hãng dược Glaxosmithkline PLC (Anh) đã được WHO phê duyệt để điều trị Covid-19.

Có bằng chứng cho thấy thuốc Baricitinib của hãng dược Eli Lilly & Co. có thể cải thiện tỉ lệ sống sót và giảm nhu cầu sử dụng máy thở ở những bệnh nhân Covid-19 trở nặng. Nó được khuyến cáo dùng kết hợp với corticosteroid nhằm cho hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, WHO lưu ý 2 loại thuốc tương tự - được gọi là thuốc ức chế JAK - không nên được sử dụng để điều trị Covid-19.

Còn kháng thể đơn dòng của hãng dược Glaxosmithkline PLC đã chứng minh tính hiệu quả đối với những bệnh nhân Covid-19 không bị bệnh nặng nhưng được coi là có khả năng phải nhập viện. Mặc dù vậy, tác dụng của nó đối với biến thể Omicron "vẫn chưa chắc chắn".

Có bằng chứng cho thấy thuốc Baricitinib của hãng dược Eli Lilly & Co. có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Bản hướng dẫn cập nhật của WHO được đưa ra sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt các loại thuốc viên điều trị Covid-19 của hai hãng dược Pfizer Inc. và Merck & Co. cách đây vài tháng.

GS Penny Ward tại Trường ĐH King London phàn nàn rằng WHO chậm phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 vốn đã được nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi. Mỹ và Anh phê duyệt phương pháp điều trị của Glaxosmithkline PLC và đối tác Vir Biotechnology (Mỹ) hồi năm ngoái.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (DWB) kêu gọi các chính phủ đảm bảo cung cấp thuốc viêm khớp Baricitinib của hãng dược Eli Lilly & Co. với chi phí thấp ở các quốc gia nghèo trong khi phiên bản chung của thuốc này đã được bán ở Ấn Độ và Bangladesh.

Một diễn biến khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2 mất 90% khả năng lây nhiễm khoảng 20 phút sau khi ra ngoài không khí cũng như ít có khả năng lây nhiễm ở khoảng cách xa hơn.

Theo trung tâm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Bristol (Anh), virus SARS-CoV-2 mất hầu hết khả năng lây nhiễm trong 5 phút đầu tiên ở ngoài không khí và tới 90% sau 20 phút. Phát hiện chỉ ra các hạt chứa virus nhanh khô sau khi chúng rời khỏi môi trường ẩm ướt của phổi. Độ ẩm không khí là một yếu tố góp phần khiến các hạt này bị vô hiệu hóa.

