Tiểu vương Dubai bị yêu cầu nộp 730 triệu USD để giải quyết ly hôn với người vợ thứ 6

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 18:15 PM (GMT+7)

Tòa án Anh yêu cầu Tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al-Maktoum trả khoảng 730 triệu USD cho vợ cũ và các con để giải quyết ly hôn.

Ông Mohammed bin Rashid Al-Maktoum (72 tuổi), Phó tổng thống kiêm Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sẽ phải trả 251,5 triệu bảng (hơn 333 triệu USD) cho vợ cũ là Công chúa Haya bint al-Hussein - em gái của quốc vương Jordan.

Ông Mohammed bin Rashid Al-Maktoum và vợ là Công chúa Haya.

Số tiền này sẽ được dùng để tu bổ cơ ngơi của bà tại Anh, cụ thể là dinh thự gần Cung điện Kensington và khu điền trang ở Surrey. Ngoài ra, Công chúa Haya cũng dùng tiền của chồng cũ để chi tiêu và trả chi phí an ninh.

Công chúa Haya khẳng định chẳng có gì quá đáng khi bà đòi hàng triệu USD cho các chi phí quản gia, quần áo, 2,6 triệu USD cho việc mở rộng nhà bếp, màn cửa, 5 triệu USD tiền du lịch mỗi năm...

Con số này thật ra chưa bằng một nửa so với số tiền mà Công chúa Haya đòi ban đầu. "Tôi muốn tự do, các con của tôi cũng muốn tự do", Công chúa Haya giải thích việc muốn nhận tiền một lần để không còn dây dưa với chồng cũ.

Bên cạnh đó, Tiểu vương Mohammed còn phải cung cấp một khoản bảo lãnh ngân hàng trị giá 290 triệu bảng (384 triệu USD) để đảm bảo chi phí nuôi dưỡng và an ninh cho các con. Tổng cộng, ông phải trả khoảng 550 triệu bảng (730 triệu USD).

Bên cạnh đó, Jalila (14 tuổi) và Zayed (9 tuổi), hai con của Tiểu vương và Công chúa, cũng sẽ được thừa hưởng ngân sách giáo dục trị giá 3 triệu bảng Anh (gần 4 triệu USD). Sau khi cả hai đều tốt nghiệp đại học, 3 mẹ con sẽ được nhận ngân sách an ninh 5,5 triệu bảng Anh (7,3 triệu USD)/người/năm cho đến hết đời.

Công chúa Haya, 47 tuổi, và các con đang sống tại London. Cuộc chiến giữa công chúa và người chồng cũ 72 tuổi kéo dài hơn 2 năm qua đã tiêu tốn hơn 70 triệu USD chi phí pháp lý.

Thẩm phán Philip Moor cho biết ông Mohammed "đã đồng ý rằng tài sản của ông đủ để đáp ứng mọi phán quyết phù hợp". Phát ngôn viên của ông Mohammed sau đó cũng cho hay Tiểu vương Dubai "luôn đảm bảo các con của ông được chu cấp" và "tòa án đã ra phán quyết về tài chính", ngoài ra không có ý định bình luận gì thêm.

