Tiếp TTK NATO, ông Trump nói lý do muốn sáp nhập Greenland

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington cần kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch) để tăng cường an ninh quốc tế, theo hãng tin Reuters.

“Ông Mark, chúng tôi cần Greenland không chỉ vì an ninh của Mỹ, mà còn vì an ninh quốc tế. Hiện có nhiều thế lực đáng chú ý đang hoạt động quanh vùng biển đó, và chúng ta phải hết sức cẩn trọng” - ông Trump nói.

Khi được hỏi về khả năng sáp nhập Greenland vào Mỹ, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) ngày 13-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Về phần mình, ông Rutte nói rằng ông muốn để các bên khác quyết định tương lai của Greenland.

“Tôi không muốn kéo NATO vào chuyện này” - ông Rutte nói, lưu ý rằng vấn đề nên được thảo luận giữa các nước thuộc khu vực Bắc Cực.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu. Tổng thống Mỹ nói rằng Đan Mạch từ chối thảo luận về vấn đề này và ám chỉ sẽ điều thêm binh sĩ Mỹ đến tăng cường các căn cứ quân sự trên Greenland.

“Chúng tôi đã làm việc với Đan Mạch, đã làm việc với Greenland, và chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi thực sự cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Đó là lý do NATO có thể phải can dự theo một cách nào đó, vì Greenland thực sự rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ” - ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Đan Mạch ở quá xa Greenland và “thực sự chẳng có liên quan gì”.

“Chuyện gì đã xảy ra? Một con tàu cập bến đó cách đây 200 năm hay sao? Và giờ họ nói họ có quyền sở hữu nó. Tôi không biết điều đó có đúng không. Tôi không nghĩ vậy” - ông Trump nói thêm.

Những bình luận của ông Trump ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ Lãnh đạo đảo Greenland - ông Mute Egede.

“Tổng thống Mỹ lại một lần nữa đề cập đến chuyện sáp nhập chúng tôi. Đủ rồi đấy” - ông Egede viết trên Facebook.

Ông Jens-Frederik Nielsen - lãnh đạo đảng Demokraatit vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp Greenland hôm 11-3 - cũng lên tiếng phản đối.

“Tuyên bố của ông Trump thật không phù hợp và một lần nữa cho thấy chúng ta phải đoàn kết trong những tình huống thế này” - ông Nielsen viết trên Facebook.

NATO và Đại sứ quán Đan Mạch tại Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.