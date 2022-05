Tỉ phú Bill Gates không tiếc tiền "ngáng chân" đồng hương Elon Musk?

Cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates được cho là "tài trợ nỗ lực ngăn chặn người sáng lập công ty SpaceX Elon Musk tiếp quản mạng xã hội Twitter".

Trang tin Breitbart (Mỹ) ngày 25-5 trích dữ liệu do Quỹ Tự do Trực tuyến (FFO) chia sẻ cho thấy Quỹ Bill và Melinda Gates của tỉ phú Bill Gates đã "rót hàng trăm triệu USD vào 11/26 tổ chức ủng hộ nỗ lực ngăn cản tỉ phú đồng hương Elon Musk tiếp quản nền tảng mạng xã hội Twitter".

Theo đó, 11 tổ chức được tỉ phú Bill Gates hậu thuẫn - bao gồm Quỹ Mạo hiểm mới (NVF) - đã gây áp lực buộc các nhà quảng cáo tẩy chay Twitter nhằm ngăn cản tỉ phú Elon Musk thâu tóm nền tảng này. Tất cả đều ký vào bức thư ngỏ ủng hộ việc tẩy chay và nhận được 102 khoản tài trợ tiền mặt từ quỹ của tỉ phú Bill Gates kể từ năm 2008, tổng cộng lên tới 457 triệu USD.

Tỉ phú Bill Gates (phải) và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Bức thư ngỏ yêu cầu các nhà quảng cáo tẩy chay Twitter nếu tỉ phú Elon Musk nới lỏng các biện pháp kiểm soát phát ngôn nghiêm ngặt mà nền tảng này đã áp dụng trong vài năm qua.

“Việc Elon Musk tiếp quản Twitter sẽ đầu độc hệ sinh thái thông tin của chúng tôi và là mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn công cộng, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội" - một đoạn trong thư viết.

Tỉ phú Elon Musk sau đó kêu gọi “điều tra” xem ai là người tài trợ cho yêu cầu tẩy chay kể trên.

Gần đây, hai tỉ phú đến từ Mỹ công khai những bất đồng giữa hai người bất chấp việc ông Bill Gates kêu gọi ông Elon Musk tham gia hoạt động từ thiện vì khí hậu của mình. Người sáng lập Công ty SpaceX đã lên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự bất bình, đồng thời ví bức ảnh của tỉ phú Bill Gates với biểu tượng cảm xúc "người đàn ông mang thai".

Tự mô tả bản thân là một người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận và cam kết đưa Twitter trở lại thời kỳ tự do ngôn luận, tỉ phú Elon Musk cũng trấn an các nhà quản lý rằng ông sẽ tôn trọng những quy tắc kiểm soát phát ngôn nghiêm ngặt của nền tảng này.

