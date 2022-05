Tỷ phú Bill Gates lên tiếng về cáo buộc ngoại tình và nhiều lần gặp tội phạm tình dục

Một năm sau khi tuyên bố ly hôn, tỷ phú Bill Gates đã phản hồi cáo buộc nói rằng ông không chung thủy với vợ, thừa nhận ông là người đáng trách vì "gây ra nhiều đau đớn cho gia đình".

Trong buổi trả lời phỏng vấn của NBC News hôm 3/5, tỷ phú Bill Gates nói: "Tôi chắc chắn đã phạm sai lầm và tôi nhận trách nhiệm". Khi người dẫn chương trình nhấn mạnh về các cáo buộc ông nhiều lần ngoại tình dẫn đến cuộc hôn nhân 27 năm bị đổ vỡ, ông Bill Gates cho biết: "Tôi không nghĩ việc đi sâu vào các tình tiết thời điểm này là thích hợp. Nhưng rõ ràng, tôi đã gây ra nỗi đau và cảm thấy điều đó thật tồi tệ".

Tỷ phú Mỹ 66 tuổi cho biết vẫn cùng làm việc với vợ cũ ở quỹ từ thiện, nhưng nói rằng việc ly hôn "đáng buồn". Khi được hỏi học được những gì qua trải nghiệm đó, ông Bill Gates lúng túng và sau đó trả lời rằng, chỉ có kinh nghiệm về các chủ đề như biến đổi khí hậu hay chăm sóc sức khỏe. Còn các vấn đề cá nhân, tỷ phú Mỹ thừa nhận: "Tôi không có lời khuyên hoàn hảo cho người khác".

Chia sẻ thêm khi được hỏi về những gì vợ cũ phải trải qua trong cuộc sống hôn nhân, bao gồm việc "nằm xuống sàn bật khóc" - theo chia sẻ của bà Melinda Gates trên CBS News, ông Bill Gates cho biết: "Chúng tôi đã có rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc hôn nhân này: lũ trẻ, quỹ từ thiện và những niềm vui. Vì vậy, ly hôn là điều khó chấp nhận. Chúng tôi là một cặp, trưởng thành cùng nhau và giờ là xa cách".

Trong buổi trả lời phỏng vấn CBS News, bà Melinda Gates còn cho biết, việc ông Bill Gates có liên hệ với "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein - một tội phạm tình dục bị kết án - là một trong những lý do dẫn đến vụ ly hôn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Bill Gates gọi quyết định gặp "tỷ phú ấu dâm" nhiều lần là "sai lầm lớn". "Tôi có mục tiêu quyên góp tiền cho quỹ sức khỏe toàn cầu. Tôi không ngờ mình có thể hạ thấp những thứ kinh khủng mà ông ta đã gây ra để có cuộc gặp đó".

"Jeffrey là người xấu. Tôi đã lầm tưởng các cuộc gặp gỡ với ông ta sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp. Nhưng tôi đã nhầm. Lẽ ra, tôi không nên gặp ông ta", tỷ phú Mỹ nói thêm.

Bill Gates tham gia buổi phỏng vấn của NBC News để quảng cáo cho cuốn sách mới với tựa đề "How to Prevent the Next Pandemic" (tạm dịch: Làm cách nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo). Theo tỷ phú Mỹ, "thông tin sai lệch" đã khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng trong đại dịch Covid-19.

