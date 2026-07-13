Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc giờ ra sao?

Tối 12/7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết êkip phản ứng nhanh của đơn vị đang túc trực tại Bệnh viện Mặt Trời (đặc khu Phú Quốc, An Giang) để theo dõi sức khỏe và điều trị cho nạn nhân còn lại trong vụ lật ca nô khiến 15 người thiệt mạng.

Theo vị chuyên gia y tế, việc cấp cứu cho du khách Ấn Độ còn nhiều khó khăn. Các bác sĩ đã chụp và can thiệp mạch vành, lọc máu, cho nạn nhân thở máy tối ưu hóa.

“Tùy theo tình hình, nếu bệnh nhân ổn định sẽ chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy theo kế hoạch. Chúng tôi cố gắng di chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không”, bác sĩ Trần Thanh Linh chia sẻ.

Êkip chuyên gia y tế từ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng nhiều trang thiết bị chuyên dùng đã đến Phú Quốc ngay sau vụ tai nạn xảy ra để hỗ trợ cứu chữa nạn nhân.

Đây là một trong hai nạn nhân nguy kịch được cấp cứu tích cực từ chiều 11/7, sau vụ lật ca nô trên biển Phú Quốc tại khu vực Hòn Mây Rút. Nạn nhân thứ 2 sau thời gian cứu chữa tích cực đã ổn định sức khỏe và xuất viện trong hôm nay.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, cho biết 16 trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô ở Hòn Mây Rút Ngoài đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Trong đó, 12 người đã rời đảo vào buổi trưa, 4 người còn lại rời Phú Quốc trong đêm nay.

Nhằm chia sẻ với các nạn nhân và gia đình, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng (tương đương 3.400 USD/người) và 13 triệu đồng/người bị thương (tương đương 500 USD/người).

Hiện, 15 thi thể du khách Ấn Độ được đưa về TP.HCM để bàn giao cho thân nhân.

Hiện chỉ còn một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, 16 người khác đã khỏe mạnh, xuất viện. (Ảnh: Dung Hoàng)

Cũng trong trưa nay, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo tỉnh và đặc khu Phú Quốc; các Sở, ngành đã tiếp đón, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - Tshering W. Sherpa đến Phú Quốc, để hỗ trợ thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng đã gửi thư chia buồn đến Đại sứ đặc mệnh toán quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang, đây là mất mát hết sức đau thương đối với gia đình các nạn nhân, đối với đất nước và nhân dân Ấn Độ, cũng như đối với chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

“Thay mặt UBND tỉnh An Giang, nhân dân tỉnh An Giang và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài Đại sứ lời chia buồn sâu sắc nhất. Qua Ngài, xin gửi đến Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ, Nhân dân Ấn Độ và đặc biệt là gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn lời thăm hỏi chân thành và sự cảm thông sâu sắc.

Tôi xin chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn mà các gia đình nạn nhân đang phải trải qua”, ông Hồ Văn Mừng nêu trong thư.