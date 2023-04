Thứ nữ của ông Trump thay người chị Ivanka đồng hành cha trong cuộc đua vào Nhà Trắng?

Tờ Page Six – một phụ trang của báo New York Post dẫn một số nguồn tin cho biết cô con gái thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump, cô Tiffany Trump, xuất hiện cùng cha trong cuộc vận động tranh cử mới đây. Sự việc này đã khiến cô nhận được sự chú ý nhiều hơn trong bối cảnh cô Ivanka Trump, con gái đầu và là cánh tay phải đắc lực của ông Trump, vắng bóng tại nhiều sự kiện.

Cựu Tổng thống Trump đưa ra bài phát biểu tại bang Florida ngay sau phiên trình diện Tòa Hình sự Manhattan ở New York vào ngày 4-4.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và con gái Tiffany Trump. Ảnh: INSTAGRAM

Một nguồn tin cho biết cô Tiffany trước kia chưa từng tham gia vào các vấn đề chính trị của cha mình. Cô tốt nghiệp trường Luật Georgetown và đang làm việc tại đây với vai trò là trợ lý nghiên cứu pháp lý.

Tuy nhiên nguồn tin trên cho biết giờ đây khi cô con gái yêu thích của ông Trump, cô Ivanka, đang dần bước ra bên ngoài bức tranh chính trị thì cô em Tiffany “đang cố gắng thể hiện sự ủng hộ” đối với cha mình.

“Đó có thể là cách đưa cô thân thiết với cha mình hơn” - nguồn tin cho hay.

Cô Tiffany, 29 tuổi, là con gái của cựu Tổng thống với người vợ thứ hai, bà Marla Maples. Thế nhưng cô dường như vắng mặt hoặc bị lãng quên trong sự nghiệp của ông Trump ở Nhà Trắng.

Cô Tiffany đã xuất hiện một số sự kiện của ông Trump trước đây như Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào năm 2016 và 2020, lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump, buổi đọc Thông điệp Liên bang, một sự kiện tại núi Rushmore và phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử cho cha mình ở thành phố Tampa, bang Florida, vào năm 2020.

Cô Tiffany, người con trưởng thành duy nhất của ông Trump chưa từng làm việc cho cha mình, đã trở nên gần gũi với cha và các anh chị em cùng cha khác mẹ sau đám cưới của cô vào tháng 11 năm ngoái tại Mar-a-Lago.

Trong bài phát biểu sau phiên trình diện Toà Hình sự Manhattan ở New York, ông Trump đã dành lời cảm ơn đến gia đình. Song điều đáng chú ý ở đây là cựu Tổng thống không nhắc tới vợ, bà Melania Trump, và gọi tên cô Tiffany trước cả chị gái Ivanka.

Cô Tiffany Trump tại buổi vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2020. Ảnh: TWITTER

Trong khi đó người chị Ivanka, thường xuyên có mặt tại các buổi vận động tranh cử và được biết tới là cố vấn thân cận của ông Trump trong thời gian ông ở Nhà Trắng.

Tuy nhiên cô Ivanka đã tuyên bố rút lui khỏi chính trường vào tháng 11 năm ngoái ngay sau khi ông Trump thông báo tranh cử tổng thống Mỹ lần thứ ba. Trong một tuyên bố, ái nữ của ông Trump nói rằng: “Tôi yêu cha tôi rất nhiều. Dù vậy, vào thời điểm này, tôi đang đặt ưu tiên cho những đứa con của tôi và cuộc sống gia đình riêng tư mà chúng tôi đang gầy dựng. Tôi không có ý định tham gia vào chính trị".

Một nguồn tin nói với tờ Page Six rằng cô Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner “không muốn dính dáng” tới các rắc rối pháp lý mà ông Trump đang gặp phải. Trong khi một nguồn tin khác cho biết cặp đôi "đang hạnh phúc xây dựng cuộc sống tại thành phố Miami".

Về lý do cô Ivanka không tham gia buổi phát biểu mới đây của cựu Tổng thống, báo New York Post dẫn lời một nguồn tin cho hay cặp đôi đang nghỉ Lễ Vượt qua của người Do Thái. Cô con gái cả cũng đã đến thăm cha mình trước khi ông Trump đến New York.

Nguồn: https://plo.vn/thu-nu-cua-ong-trump-thay-nguoi-chi-ivanka-dong-hanh-cha-trong-cuoc-dua-vao-nha-t...Nguồn: https://plo.vn/thu-nu-cua-ong-trump-thay-nguoi-chi-ivanka-dong-hanh-cha-trong-cuoc-dua-vao-nha-trang-post727915.html