Mỹ đột kích boongke, tiêu diệt "thầy giáo" dạy đánh bom hàng đầu của IS

New York Times hôm nay (14/9) dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, thông báo cuộc đột kích do CENTCOM phối hợp với Iraq tiến hành ở tỉnh Anbar phía Tây Iraq hôm 29/8 đã giúp tiêu diệt 14 phần tử khủng bố, bao gồm 4 chỉ huy cấp cao của IS.

Binh sĩ Mỹ tham gia một chiến dịch trên lãnh thổ Iraq. Ảnh: GettyImages

Trong số những kẻ bị loại trừ có Abu Ali al-Tunisi, công dân Tunisia và là nhà thiết kế, sản xuất thiết bị nổ quan trọng nhất trong hàng ngũ IS. Hắn còn có vai trò như một "thầy giáo" huấn luyện các thành viên IS sử dụng thiết bị nổ tự chế, áo vest chứa bom hoặc bom xe. Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho al-Tunisi.

Người thứ hai bị tiêu diệt mang tên Ahmad Hamid al-Ithawi, một trong những chỉ huy cao nhất của IS tại Iraq, đồng thời là một trong những thành viên kì cựu nhất của nhóm. Hai chỉ huy còn lại của IS bị hạ là các chỉ huy cấp cao phụ trách hoạt động của IS ở phía Tây Iraq.

Theo các quan chức Mỹ, cuộc đột kích ở Anbar là chiến dịch có quy mô lớn nhất mà Washington từng phối hợp với Iraq tiến hành trong nhiều tháng qua với sự góp mặt của hơn 200 binh sĩ, bao gồm đặc nhiệm từ lực lượng Biệt kích Lục quân tinh nhuệ của quân đội Mỹ.

Các nhóm tác chiến Mỹ-Iraq đã truy lùng thủ lĩnh IS bên trong các boongke nằm rải rác ở khu vực hẻo lánh có địa hình phức tạp, New York Times mô tả. Ít nhất 7 binh sĩ Mỹ đã bị thương. Chưa rõ số lượng thương vong của nhóm binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch chung với Mỹ.

Cuộc đột kích chung của Mỹ-Iraq được thực hiện sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani và các chỉ huy quân đội Iraq gần đây tái khẳng định họ có thể tự mình kiểm soát IS mà không cần sự hỗ trợ của liên quân phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

Hôm 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet al-Abbassi thông báo đã nhất trí với Mỹ về việc liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu sẽ rút khỏi phần lớn lãnh thổ Iraq trước tháng 9/2025, trong khi hạn chót với khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc nước này giáp Syria là tháng 9/2026.

IS từng kiểm soát loạt khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, đồng thời tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo trên lãnh thổ hai nước này, nhưng sau đó chịu nhiều thất bại trước các chiến dịch của liên quân Mỹ, cũng như quân đội Syria được Nga hậu thuẫn. Mỹ hiện duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq.

