Thủ đô Ukraine rung chuyển vì đợt tập kích dữ dội của Nga

Khói bốc lên trong cuộc tập kích mới nhất của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine hôm 28/9. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Kyiv Post, Ukraine ghi nhận 4 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong đợt tập kích diễn ra vào đêm ngày 27 và rạng sáng 28/9.

Phóng viên tờ Kyiv Post mô tả đây là “một trong những đợt tấn công dữ dội nhất từng chứng kiến” ở Kiev. Theo cơ quan khẩn cấp Ukraine, tại quận Solomianskyi, một tòa nhà năm tầng bốc cháy và sập một phần sau cuộc tập kích của Nga. Lực lượng cứu hộ đưa được ba người ra ngoài, song một bé gái 12 tuổi không qua khỏi dưới đống đổ nát. Một vụ nổ khác khiến hai người tử vong ở Kiev.

Những UAV đầu tiên của Nga xâm nhập không phận Kiev, tiếp đó là loạt tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược và tên lửa phóng từ tàu chiến trên Biển Đen, truyền thông Ukraine đưa tin.

Các vụ nổ và hỏa hoạn được ghi nhận khắp thành phố. Ở nhiều quận khác, nhiều xe hơi bị phá hủy, may mắn không có thêm thương vong.

Hiện trường một khu vực chịu thiệt hại ở Kiev vào ngày 28/9, với nhiều xe hơi bị phá hủy. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết số người bị thương ở thành phố đã tăng lên hơn một chục người, kêu gọi người dân ở yên trong các nơi trú ẩn cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Các lực lượng khẩn cấp Ukraine tích cực hoạt động trên khắp Kiev để dập tắt đám cháy và hỗ trợ người dân.

Ukraine ước tính Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng suốt đêm 27-28/9, kéo dài hơn 12 giờ, với gần 500 UAV và hơn 40 quả tên lửa các loại. Ngoài thủ đô Kiev và khu vực lân cận, các vùng Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy và Odessa cũng bị tập kích.

Trong thông điệp ngày 28/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Nga đã nã gần 500 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa trong một đêm. Mục tiêu chính là Kiev cùng nhiều thành phố khác”. Ông Zelensky cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không để bảo vệ dân thường trước các đòn tập kích ngày càng dữ dội.