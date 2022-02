Thế giới thích ứng an toàn, dần sống chung với đại dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 15/02/2022 14:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp với số trường hợp mắc bệnh mới vẫn còn cao và nhất là sự xuất hiện của biến chủng Omicron rất dễ lây lan, song nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á đang dần mở cửa nền kinh tế cũng như với thế giới để thích ứng an toàn, dần sống chung với Covid-19.

Khắp nơi mở cửa đón du khách

Theo những thông tin mới nhất, một loạt nước tại châu Á như Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Brunei, Campuchia... ghi nhận mức tăng số ca mắc mới ở 3 chữ số trong tuần qua. Tại một số quốc gia còn ghi nhận số trường hợp mắc Covid-19 mới ở mức rất cao do biến chủng mới Omicron, như Hàn Quốc có số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mỗi ngày trên 50.000 ca trong 5 ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, bệnh cạnh những ý kiến quan ngại về làn sóng dịch Covid-19 mới trên toàn cầu cũng như ở châu Á, ngày càng nhiều chuyên gia y tế lại cho rằng, số ca mắc mới tăng cao có thể là dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 sắp bước sang giai đoạn bệnh đặc hữu mà con người có thể sống chung. Thực tế, nhiều nước đang phát đi tín hiệu không còn đủ tiềm lực kinh tế hoặc không thể tiếp tục thực hiện các biện pháp đóng cửa chống dịch nghiêm ngặt do những tác động kinh tế nặng nề.

Trong khi đó, dữ liệu thống kê của Our World in Data cho thấy, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ở châu Á hiện ở mức cao so với tỷ lệ trung bình của thế giới với nhiều nước đạt tỷ lệ tiêm đủ liều (2 mũi) từ 70% dân số trở lên, có những quốc gia như Hàn Quốc lên kế hoạch tiêm mũi bổ sung thứ tư ngay từ tháng 2 này. Cùng với đó, các liệu pháp chữa trị Covid-19 đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị các ca bệnh nặng. Điều đó đã thúc đẩy thêm nhiều quốc gia công bố kế hoạch mở cửa trở lại hoặc nới lỏng các biện pháp hạn chế để khôi phục kinh tế.

Việt Nam đang dần mở cửa với du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine

Phó phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek ngày 14-2 cho biết, Chính phủ nước này đang lên kế hoạch mở cửa trở lại biên giới với Malaysia vào tháng tới nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành du lịch và kinh tế ở các tỉnh vùng cực Nam nước này, theo đó lập “bong bóng” du lịch , du khách chỉ cần “Test & Go” (Xét nghiệm và Lên đường) mà không cần cách ly khi đến Thái Lan. Chính phủ Thái Lan tin tưởng, nước này sẽ vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới bất chấp đại dịch Covid-19 và Chính phủ sẽ hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ngành du lịch, chú trọng đến sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Philippines đã mở cửa trở lại với du khách nước ngoài từ ngày 10-2 vừa qua, sau gần 2 năm đóng cửa biên giới nhằm ứng phó với dịch Covid-19, nới lỏng các hạn chế biên giới đối với du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine từ 157 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có thỏa thuận miễn thị thực với Philippines đánh dấu sự khởi đầu của “chương tiếp theo trong lộ trình phục hồi”. Để nhập cảnh Philippines, du khách chỉ cần xuất trình các giấy tờ như chứng nhận tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

“Thiên đường du lịch” đảo Bali của Indonesia cũng đã mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Giới chức Malaysia cũng đã đề nghị Chính phủ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế sớm nhất là vào ngày 1-3 tới. Du khách có thể không phải cách ly, tương tự chính sách của Thái Lan và Singapore. Lào tăng cường chiến dịch quảng bá “Người Lào du lịch Lào” để vực dậy ngành công nghiệp du lịch và nền kinh tế trong bối cảnh Chính phủ nước này đã nới lỏng các biện pháp hạn chế để từng bước bình thường hóa tình hình. Lào đã đặt mục tiêu thu hút hơn 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước và tạo ra doanh thu hơn 271 triệu USD trong năm 2022.

Hài hòa mở cửa với phòng dịch

Là một trong 6 quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cao nhất thế giới, Việt Nam ngay từ tháng 10-2021 đã ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, căn cứ vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh cũng như tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cũng như các biện pháp phòng chống khác, nhất là nguyên tắc “5K”, để dần khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội. Bộ Y tế cũng đã ban hành các hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch làm căn cứ để các địa phương chủ động, linh hoạt trong việc khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng như các hoạt động thiết yếu khác như mở cửa trường học…

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 quốc gia cho thấy, đến chiều 14-2, cả nước đã tiêm vượt 186 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Đến ngày 13-2, số vaccine phòng Covid-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 169,3 triệu liều, trong đó mũi 1 hơn 70,7 triệu, mũi 2 hơn 68,2 triệu liều; Mũi bổ sung hơn 11,7 triệu liều; Mũi 3 hơn 18,6 triệu liều. Có 53/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng Covid-19 trên 90%; 10/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90%. Số liều vaccine tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là hơn 16,4 triệu liều, gồm mũi 1 hơn 8,4 triệu liều, mũi 2 hơn 7,9 triệu liều.

Việc thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay đã tạo cơ sở để Việt Nam đẩy nhanh lộ trình khôi phục hoạt động kinh tế, mở cửa lại ngành hàng không và du lịch. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu, chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30-4 và cố gắng từ cuối tháng 3 tới. Thời điểm mở cửa du lịch là sau khi cơ bản tiêm mũi thứ ba cho những người thuộc nhóm chỉ định và đã có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.

Hiện nay, Việt Nam đang thí điểm thực hiện đón khách du lịch quốc tế vào 7 địa phương (5 địa phương giai đoạn 1 và bổ sung thêm 2 địa phương ở giai đoạn 2). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất từ ngày 31-3-2022 mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế. Khách đến Việt Nam phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc từng là F0 (người mắc Covid-19) khỏi bệnh; xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ; mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả điều trị Covid-19 ở mức tối thiểu 50.000 USD. Trẻ em và người chưa tiêm đủ liều sẽ có quy định riêng.

Cùng với du lịch, nhiều hoạt động thiết yếu khác cũng đang dần được khôi phục tại nước ta, trong đó sinh viên hầu hết các trường đại học và cao đẳng đã trở lại học trực tiếp từ ngày 14-2 sau thời gian dài học trực tuyến để ứng phó với sự lây lan của dịch Covid-19. Trước đó, đại đa số học sinh THPT trên cả nước cũng đã đi học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong khi nhiều địa phương đã lên kế hoạch đón học sinh tiểu học và mầm non trở lại trường tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới như Delta, Omicron cũng như có thêm các biến chủng khác nữa…, chúng ta hoàn toàn không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Thế nhưng, thích ứng an toàn để dần khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh là cần thiết, để không bỏ lỡ cơ hội khi thế giới và khu vực cũng đang mở cửa trở lại. Điều quan trọng là cần hài hòa chính sách mở cửa song song với phòng dịch Covid-19 và đẩy mạnh tiêm chủng để đảm bảo những thành quả đã đạt được.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/the-gioi-thich-ung-an-toan-dan-song-chung-voi-dai-dich-covid-19-post4...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/the-gioi-thich-ung-an-toan-dan-song-chung-voi-dai-dich-covid-19-post495575.antd