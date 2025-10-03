Thế giới 24h: Tấn công khủng bố ở Anh, Thủ tướng Starmer vội rời hội nghị thượng đỉnh

Nghi phạm tấn công khủng bố bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Anh (ảnh: Guardian)

Khủng bố ở Manchester, nhiều người thương vong

Cảnh sát Anh hôm 2/10 cho biết, họ đã bắn một nghi phạm trong vụ tấn công bên ngoài giáo đường Do Thái ở phía bắc thành phố Manchester. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng được giới chức Anh xác định là “khủng bố”.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, cảnh sát thành phố Manchester cho biết, họ nhận được tin báo về một vụ lao xe và đâm người ở giáo đường Do Thái Heaton Park Hebrew Congregation, khu Crumpsall.

Cảnh sát xác nhận có 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ba người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm bị cảnh sát bắn gục (ảnh: Daily Mail)

Nghi phạm bị cảnh sát bắn gục tại hiện trường và sau đó được thông báo là đã chết.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nghi phạm (chưa xác định danh tính) đeo một số thiết bị màu trắng quanh hông, dường như là chất nổ. Cảnh sát và các chuyên gia đang xem xét liệu các thiết bị này có hoạt động được hay không.

Sau khi biết tin về vụ tấn công, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã rút ngắn thời gian làm việc ở Copenhagen để trở về Anh.

Hiện trường vụ tấn công (ảnh: Daily Mail)

Phát biểu trước chuyến bay về nước, ông Starmer cho biết, cảnh sát sẽ được tăng cường tại các giáo đường Do Thái trên khắp nước Anh để đảm bảo an ninh.

“Tôi cảm thấy kinh hoàng trước thông tin về vụ tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Crumpsall. Vụ việc xảy ra đúng vào ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng của người Do Thái”, ông Starmer bình luận trên mạng xã hội X.

Trong bài đăng, ông Starmer cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cảm ơn lực lượng an ninh vì đã nhanh chóng ứng phó.

Điện Kremlin: Mỹ thường xuyên cung cấp tin tình báo cho Ukraine

Phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ cung cấp dữ liệu tình báo về các mục tiêu năng lượng của Nga cho Ukraine, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho rằng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

Pháo tự hành Nga tấn công trên tiền tuyến Ukraine (ảnh: TASS)

“Mỹ thường xuyên gửi dữ liệu tình báo dưới hình thức trực tuyến cho Ukraine. Việc toàn bộ hạ tầng của NATO và Mỹ được sử dụng để thu thập và chuyển thông tin tình báo cho Ukraine là điều hiển nhiên”, ông Peskov nói hôm 2/10.

Trước đó, Wall Street Journal và Reuters đưa tin, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các cơ sở năng lượng tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Điều này có thể hỗ trợ lực lượng Ukraine tập kích các mục tiêu như nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn khí, nhà máy điện và làm gián đoạn nguồn năng lượng Nga.

Giới chức Mỹ cũng cân nhắc việc gửi cho Ukraine các tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 2.500km.

Trong cuộc họp báo hôm 2/10, ông Peskov cho biết, Moscow và Washington vẫn duy trì liên lạc, nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phản hồi trước đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc duy trì Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

“Trên thực tế, việc trao đổi thông tin vẫn đang diễn ra nhưng chưa có phản hồi nào về New START”, ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 22/9, ông Putin cho biết, Nga sẵn sàng duy trì các nội dung cơ bản của New START thêm một năm, sau ngày 5/2/2026. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có hiệu lực nếu Mỹ hành động tương tự.

Ngày thứ 2 chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Trump kêu gọi loại bỏ "gỗ mục"

Hôm 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đảng Cộng hòa tận dụng cơ hội để loại bỏ “gỗ mục” trong bối cảnh việc đóng cửa chính phủ bước sang ngày thứ hai.

“Đảng Cộng hòa phải tận dụng cơ hội chính phủ bị buộc phải đóng cửa do đảng Dân chủ gây ra để loại bỏ những thành phần thừa thãi, lãng phí và gian lận”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội.

“Chúng ta có thể tiết kiệm được hàng tỷ USD”, ông Trump viết.

Tuyên bố này sau đó được các tài khoản chính thức của Nhà Trắng trích dẫn lại.

Hôm 1/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, một số nhân viên liên bang sắp bị sa thải, như những gì ông Trump cảnh báo trước đó.

“Đây là hậu quả đáng tiếc của việc đóng cửa chính phủ”, bà Leavitt nói.

Trong một bài đăng khác hôm 2/10, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã lên lịch họp với Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russ Vought để thảo luận về việc cắt giảm tạm thời hoặc vĩnh viễn một số “cơ quan của đảng Dân chủ”.