Thế giới 24h: Cuộc họp Nga – Mỹ thứ hai diễn ra hôm nay

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Spuitnik

Nga – Mỹ họp lần hai ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố hôm 26/2 trong cuộc họp báo ở Doha, Qatar. Ngoại trưởng Nga nói rõ cuộc họp Nga – Mỹ thứ hai diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/2 và sẽ tập trung vào việc bình thường hóa các vấn đề liên quan tới Đại sứ quán của hai nước.

Ông Lavrov nói kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới sẽ quyết định "chúng ta có thể tiến lên nhanh chóng và hiệu quả như thế nào".

Theo Ngoại trưởng Nga, hai bên dự kiến sẽ giải quyết "các vấn đề mang tính hệ thống" bắt nguồn từ "các hành động của chính quyền tiền nhiệm của Mỹ trước đây nhằm tạo ra những trở ngại" cho hoạt động của Đại sứ quán Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó xác nhận cuộc họp sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho biết hai bên không có kế hoạch thỏa thuận về tình hình Ukraine.

“Vấn đề Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự sắp tới", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời hãng tin Reuters.

Ông Trump dọa sẽ sớm áp thuế 25% với EU

Tổng thống Donald Trump ngày 26/2 cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang làm suy yếu nước Mỹ và cảnh báo sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ khối này.

Ông Trump đưa ra tuyên bố khi chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng. Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và EU đã leo thang kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch áp dụng nhiều loại thuế nhập khẩu khác nhau nhằm giải quyết những gì ông mô tả là “mất cân bằng thương mại”.

"Hãy nhìn xem, hãy thành thật mà nói, EU được thành lập để làm hại Mỹ, đó là mục đích của khối", Trump nói trong cuộc họp. "Và họ đã làm rất tốt. Nhưng bây giờ tôi đang nắm quyền và tôi sẽ đảo ngược điều đó".

Ông Trump nhấn mạnh Washington có kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu của EU "rất sớm".

"Nói chung, mức thuế sẽ là 25% và sẽ áp dụng cho ô tô và tất cả những thứ khác", ông Trump nói, mô tả EU giống như "một trường hợp khác với Canada..., rằng khối thực sự đã lợi dụng Mỹ”.

Mỹ phản ứng với tuyên bố của tân Thủ tướng Đức về NATO

Mỹ không thể tiếp tục cho phép các đồng minh NATO lợi dụng Washington để tài trợ cho ngân sách quốc phòng của họ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trên Fox News hôm 26/2.

Ông Rubio đưa ra tuyên bố sau khi lãnh đạo phe bảo thủ Đức Friedrich Merz giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tuần trước. Ông Merz dự kiến là Thủ tướng Đức trong 4 năm tới.

Phát biểu sau khi chiến thắng bầu cử, ông Merz nói liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu "bị đe dọa" do "sự thờ ơ" của Washington đối với an ninh châu Âu.

"NATO không bị đe dọa", ông Rubio nói trên Fox News. "Điều duy nhất khiến NATO bị đe dọa là thực tế về việc chúng ta có các đồng minh NATO hầu như không có quân đội hoặc quân đội của họ không có nhiều năng lực vì họ đã dành 40 năm không chi bất kỳ khoản tiền nào cho quốc phòng".

Ông Rubio cho biết, Mỹ coi việc một số quốc gia Tây Âu giàu có chỉ chi 1% đến 1,5% GDP cho quốc phòng là không công bằng. “Chúng ta không thể tiếp tục trợ cấp cho điều đó", ông Rubio nhấn mạnh.

Năm ngoái, mức chi tiêu quốc phòng Đức lần đầu đạt 2% kể từ thời Chiến tranh Lạnh. “Đó là những quốc gia giàu có, đặc biệt là ở Tây Âu. Họ có rất nhiều tiền. Họ nên đầu tư số tiền đó vào an ninh quốc gia của họ, nhưng họ lại không làm vậy”, ông Rubio nói.

Mỹ lần đầu không ủng hộ WTO lên án Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine

Theo Reuters, Mỹ đã không ủng hộ tuyên bố chung của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó lên án "hành động của Nga đối với Ukraine".

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington thay đổi chính sách đối với Moscow, bao gồm việc khôi phục quan hệ ngoại giao và thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố chung do Phái đoàn thường trực của Liên minh châu Âu (EU) tại WTO soạn thảo, được cho là có sự ủng hộ của đại diện từ hơn 40 quốc gia, bao gồm Anh, Canada và Úc.

Đây là lần đầu tiên Washington từ chối ủng hộ tuyên bố chung của WTO liên quan xung đột ở Ukraine kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng 2/2022.

Reuters lưu ý, động thái này có thể được coi là một tín hiệu về sự thay đổi chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga.

Trước đó, Mỹ đã từ chối ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc Nga phải chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo tại Hội đồng Bảo an cũng được thông qua mà không cáo buộc trách nhiệm của Nga, chỉ kêu gọi chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng và khôi phục hòa bình lâu dài.