Tehran bác tin đại sứ Iran gặp tỉ phú Elon Musk

Ngày 16-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phủ nhận thông tin về cuộc gặp giữa phái viên của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani với tỉ phú Elon Musk, cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, theo hãng thông tấn IRNA.

Bình luận của ông Araqchi được đưa ra sau khi tờ The New York Times dẫn nguồn tin Iran rằng ông Musk và ông Iravani đã có cuộc gặp kéo dài một giờ tại TP New York (Mỹ) vào ngày 11-11.

“Thông tin về cuộc gặp này là một câu chuyện bịa đặt của truyền thông Mỹ, và động cơ đằng sau chuyện này cũng có thể được suy đoán. Theo tôi, việc truyền thông Mỹ bịa đặt về cuộc gặp giữa ông Elon Musk và đại diện Iran là một hình thức thăm dò tình hình để xem liệu có cơ sở cho động thái như vậy hay không” - ông Araqchi nói.

Tỉ phú Elon Musk, cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông Araqchi, Iran vẫn đang chờ chính quyền mới ở Mỹ làm rõ các chính sách với Tehran. “Dựa trên đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh các chính sách của mình. Hiện tại, không phải là thời điểm cho các cuộc họp như vậy” - ông Araqchi.

Ngoại trưởng Iran cũng lưu ý rằng giới lãnh đạo Iran chưa đồng ý cho một cuộc họp như vậy.

Phía tỉ phú Elon Musk chưa bình luận về thông tin trên.

Bên cạnh đó, ông Araqchi cũng cảnh báo rằng Tehran “đã chuẩn bị cho sự đối đầu hoặc hợp tác” trong tranh chấp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

“Con đường hạt nhân của chúng tôi trong năm tới sẽ rất nhạy cảm và phức tạp, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự đối đầu hoặc hợp tác” - ông Araqchi nói thêm.

Theo Reuters, quan hệ giữa Iran và IAEA đã xấu đi vì một số vấn đề, bao gồm việc Tehran cấm các chuyên gia IAEA vào Iran và không giải thích về dấu vết uranium được tìm thấy tại các địa điểm không được khai báo.

Ông Araqchi cũng nói rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 không còn giữ nguyên giá trị đối với Iran.

“Nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, hiệp ước hạt nhân có thể đóng vai trò là tài liệu tham khảo, nhưng bản thân hiệp ước không còn ý nghĩa như trước nữa” - theo ngoại trưởng Iran.

