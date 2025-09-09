Tàu sân bay Anh xuất hiện ở sườn đông Nga

Tàu sân bay Anh HMS Prince of Wales xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga để tham gia tập trận cùng tiêm kích Nhật, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược mới giữa London và Tokyo, hãng tin Newsweek đưa tin ngày 8-9.

Cuộc tập trận hải - không quân diễn ra trên biển Nhật Bản, đánh dấu tháng thứ 5 trong hải trình của Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tới khu vực Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về diễn biến này.

Các tiêm kích Anh và Nhật bay qua tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh trên biển Nhật Bản ngày 6-9. Ảnh: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật cho biết cuối tuần qua lực lượng này đã triển khai 4 tiêm kích tàng hình F-35A và 8 tiêm kích F-15 tham gia diễn tập chiến thuật, phối hợp cùng 4 tiêm kích F-35B xuất phát từ tàu sân bay HMS Prince of Wales.

Theo Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật, cuộc diễn tập kéo dài một ngày nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp với lực lượng Anh. Hình ảnh chính thức cho thấy tiêm kích hai nước bay qua phía trên tàu sân bay Anh.

HMS Prince of Wales rời cảng Portsmouth hồi tháng 4, đi qua Địa Trung Hải, Trung Đông, Đông Nam Á, Úc và Nhật. Đây là một phần trong sáng kiến chung của châu Âu nhằm duy trì hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua việc luân phiên triển khai tàu sân bay.

Cuối tháng 7, tàu HMS Prince of Wales ghé Úc trước khi tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tại biển Philippines cùng Mỹ và Nhật từ ngày 4-8 đến 12-8. Sau đó, tàu hai lần cập cảng Nhật, gồm căn cứ hải quân Yokosuka (12-8 đến 28-8) và cảng quốc tế Tokyo (28-8 đến 2-9).

Ngày 5-9, tàu được phát hiện đi qua eo biển Tsugaru, tuyến nối Thái Bình Dương và biển Nhật Bản, nằm giữa đảo Honshu và Hokkaido. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Prince of Wales đang trên đường trở về. Hiện chưa rõ tàu sân bay Anh và nhóm tác chiến có đi qua Biển Đông trước khi kết thúc nhiệm vụ và trở về hay không.

Trước đó, trong tuyên bố chung ngày 28-8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Nhật nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế ngày càng căng thẳng, an ninh và thịnh vượng của Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “không thể tách rời”. Hai bên tái khẳng định sự gắn kết chiến lược và củng cố Đối tác Chiến lược Toàn cầu Mở rộng.

Trong thông cáo cùng ngày, Hải quân Hoàng gia Anh cho biết soái hạm Prince of Wales đã trở thành địa điểm tổ chức Diễn đàn Tương lai Thái Bình Dương, quy tụ các lãnh đạo quốc phòng, an ninh và công nghiệp để bàn về thách thức chung, từ công nghệ mới đến an ninh kinh tế.