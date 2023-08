TASS: Đa số người dân Niger coi Nga là đối tác tin cậy nhất

Đại đa số người dân Niger bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền quân sự.

Hơn 60% người Niger được hỏi coi Nga là đối tác tin cậy nhất, tờ Economist đưa tin, trích dẫn số liệu khảo sát của Premise Data, công ty công nghệ dữ liệu & phân tích có trụ sở tại San Francisco, Mỹ.

Theo khảo sát, khoảng 10% người Niger coi Ả Rập Saudi là đối tác thân thiện nhất với quốc gia. 5% số người được hỏi nhắc đến Mỹ. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Pháp chiếm tỉ lệ ít hơn. Kết quả khảo sát cũng cho thấy không có người Niger nào nhắc đến tên Anh.

Bên cạnh đó, 54% số người được hỏi bày tỏ sự phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Niger. Khối Tây Phi và các nước phương Tây vẫn đang để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Niger.

Theo khảo sát, 16% số người được hỏi ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự, 14% ủng hộ liên minh châu Phi can thiệp và 4% ủng hộ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) can thiệp.

Những người Niger tham gia trả lời khảo sát đều có trình độ học vấn cao. Khoảng 60% sống ở thủ đô Niamey. Gần 80% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ cuộc đảo chính của quân đội.

Chính quyền quân sự Niger nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân, đặc biệt là nhóm người trẻ muốn chấm dứt ảnh hưởng của Pháp ở thuộc địa cũ. Một bộ phận người dân Niger đặt câu hỏi rằng, quốc gia rất giàu tài nguyên khoáng sản nhưng vì sao vẫn nghèo đói khi chịu ảnh hưởng từ Pháp.

Tình hình ở Niger đang tạm thời lắng dịu. Ngày 10/8 tới, lãnh đạo các quốc gia ECOWAS sẽ nhóm họp ở Nigeria để bàn về giải pháp giải quyết vấn đề Niger, sau khi thời hạn chót mà ECOWAS đặt ra cho chính quyền quân sự Niger đã trôi qua.

Nga bày tỏ quan điểm phản đối cuộc đảo chính ở Niger, nhưng kêu gọi các bên liên quan giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, tránh sử dụng vũ lực.

