Tân Thủ tướng Đức chỉ trích mạnh mẽ ông Trump sau chiến thắng bầu cử

Lãnh đạo phe bảo thủ Friedrich Merz sẽ trở thành Thủ tướng Đức thay thế ông Olaf Scholz. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được ông Merz đưa ra sau khi liên minh bảo thủ CDU/CSU giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử Đức. Ông Merz với tư cách là lãnh đạo đảng, sẽ trở thành thủ tướng mới thay thế ông Olaf Scholz.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Merz chỉ trích Mỹ mạnh mẽ, đề cập những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump.

"Ưu tiên tuyệt đối của tôi sẽ là củng cố sức mạnh của châu Âu càng nhanh càng tốt để chúng ta có thể đạt được, từng bước một, nền độc lập thực sự khỏi Mỹ", ông Merz nói, đồng thời cho biết thêm rằng cho đến gần đây, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nói như vậy trên truyền hình. “Nhưng đặc biệt là sau những tuyên bố của ông Trump vào tuần trước, rõ ràng là Mỹ đang thờ ơ với số phận của châu Âu”, ông Merz nói thêm.

Nhà lãnh đạo Đức cũng bày tỏ tương lai bất định của NATO trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. “Tôi rất tò mò muốn biết chúng ta sẽ tiến tới hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6 như thế nào, liệu chúng ta có còn thảo luận về NATO theo hình thức hiện tại hay không, hay liệu chúng ta có cần thiết lập năng lực phòng thủ độc lập của châu Âu nhanh hơn nhiều hay không”, ông Merz nói, ám chỉ Mỹ không còn coi củng cố sức mạnh NATO là ưu tiên hàng đầu.

Trong chuyến thăm châu Âu gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã kêu gọi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhiệm vai trò đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi xung đột kết thúc.

Trả lời trên truyền hình, ông Merz chỉ ra sự tương đồng giữa sự can thiệp của Mỹ và Nga vào các vấn đề châu Âu, đặc biệt là tác động của tỷ phú Elon Musk trong cuộc bầu cử Đức. Với sự hậu thuẫn của ông Musk, đảng cực hữu AfD giành được vị trí thứ 2 với 20% số phiếu bầu. Nhưng các chính đảng ở Đức đang tỏ ra không muốn hợp tác với AfD để thành lập liên minh cầm quyền.

"Sự can thiệp của Washington không kém phần kịch tính, quyết liệt và vô lý so với các can thiệp mà chúng ta đã thấy từ Moscow", ông Merz nói. "Chúng ta đang chịu sức ép rất lớn từ cả Nga và Mỹ nên ưu tiên hàng đầu của tôi hiện nay là thiết lập sự thống nhất ở châu Âu”.

Tối ngày 23/2 (giờ địa phương), ông Merz đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đảng SPD của ông Olaf Scholz chỉ giành được 16% số phiếu bầu – kết quả tồi tệ nhất của đảng kể từ năm 1949.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi kết quả bầu cử ở Đức. “Giống như Mỹ, người dân Đức đã chán ngấy chương trình nghị sự vô lý, đặc biệt là về năng lượng và nhập cư đã tồn tại trong nhiều năm qua”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth

Ông Trump gọi cuộc bầu cử là "một ngày tuyệt vời cho nước Đức" và Mỹ, đồng thời nói thêm rằng "sẽ còn nhiều chiến thắng nữa".