Ba năm xung đột Nga - Ukraine: Giằng co chiến trường, kịch tính ngoại giao

Mỹ gây sức ép lên Ukraine liên quan dự thảo nghị quyết lên án Nga tại LHQ Mỹ đã yêu cầu Ukraine rút lại dự thảo nghị quyết thường niên lên án cuộc chiến của Nga và thay thế bằng một tuyên bố nhẹ nhàng hơn do Mỹ soạn thảo, tờ The Washington Post đưa tin ngày 22-2. Theo nguồn tin của The Washington Post, động thái của Mỹ khiến Ukraine sửng sốt. Kiev sau đó từ chối rút lại dự thảo nghị quyết của mình, vốn dự kiến được công bố tại LHQ vào ngày 24-2. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22-2 cho biết Washington “đã đề xuất một nghị quyết đơn giản, mang tính lịch sử tại LHQ, kêu gọi tất cả quốc gia thành viên ủng hộ để định hướng một lộ trình hòa bình. “Thông qua nghị quyết này, chúng ta khẳng định rằng cuộc xung đột này là khủng khiếp, rằng LHQ có thể giúp chấm dứt nó, và rằng hòa bình là điều có thể đạt được. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đây là thời điểm để cam kết chấm dứt chiến tranh” - theo ông Rubio. Tuy nhiên, phía Ukraine coi nghị quyết do Mỹ đề xuất là một nỗ lực nhằm làm giảm nhẹ trách nhiệm của Nga trong cuộc chiến. Nguồn tin nói rằng đầu tiên Washington đã xem xét dự thảo nghị quyết của Ukraine và “yêu cầu chỉnh sửa”. Sau đó, Mỹ đưa ra một nghị quyết hoàn toàn mới và yêu cầu Kiev rút lại phiên bản của mình, vốn đã được thống nhất với các quốc gia đối tác khác có kế hoạch ký kết.