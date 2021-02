Tài liệu nội bộ của WHO: TQ làm rất ít để điều tra nguồn gốc Covid-19 khi mới bùng phát

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Theo tài liệu lưu hành nội bộ của WHO mà The Guardian tiếp cận được, Trung Quốc đã làm rất ít để điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 ở Vũ Hán.

Peter Ben Embarek – trưởng nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc của WHO (ảnh: Guardian)

Tài liệu cho hay, từ ngày 10.7 – 3.8.2020, một nhóm chuyên gia của WHO do chuyên gia Peter Ben Embarek dẫn dầu đã làm việc với Trung Quốc. Đây là một phần trong sứ mệnh tìm ra nguồn gốc của Covid-19. Tuy nhiên, Trung Quốc có rất ít thông tin để cung cấp cho WHO.

Trong cuộc họp, WHO thậm chí không được Trung Quốc cung cấp bất cứ tài liệu hoặc dữ liệu nào về quá trình điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán, theo The Guardian.

Tài liệu của WHO được The Guardian công bố trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ lo ngại về cuộc điều tra mới nhất nguồn gốc virus tại Trung Quốc của nhóm chuyên gia WHO.

Jake Sullivan – cố vấn an ninh Mỹ – cho rằng, Trung Quốc nên công khai dữ liệu có được ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán cho cộng đồng quốc tế.

“Sau cuộc thảo luận với các đối tác Trung Quốc, chúng tôi thấy rằng việc điều tra dịch tễ ở Vũ Hán vào những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện được thực hiện rất ít. Dữ liệu được họ trình bày bằng miệng. Không có tài liệu nào được chia sẻ”, tài liệu của WHO viết.

Nghi vấn về sự hợp tác của Trung Quốc trong điều tra nguồn gốc Covid-19 được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là sau chuyến thăm Vũ Hán đầu năm 2021 của nhóm chuyên gia WHO.

Trả lời yêu cầu bình luận của The Guardian, WHO cho biết họ đã nhấn mạnh với Trung Quốc rằng phải điều tra về nguồn gốc Covid-19 “ngay từ đầu” và thảo luận về kế hoạch chia sẻ với Bắc Kinh trong suốt năm 2020.

Chợ Hoa Nam, Vũ Hán vẫn còn bị phong tỏa sau đợt bùng phát Covid-19 (ảnh: AP)

“Tháng 7.2020, WHO được Trung Quốc mời cử nhóm nghiên cứu tới nước này để chuẩn bị cho công việc điều tra dịch bệnh. Từ tháng 9.2020, WHO và Trung Quốc tiếp tục có nhiều cuộc họp trực tuyến về nguồn gốc Covid-19. Trung Quốc cho rằng, trong những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, ưu tiên tuyệt đối của họ là chăm sóc, cứu sống người dân. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, đề tìm hiểu về nguồn gốc của bất cứ dịch bệnh nào, việc thu thập các manh mối từ sớm khiến mọi thứ dễ dàng hơn”, phát ngôn viên của WHO nói với The Guardian.

Hôm 22.2, CNN dẫn lời Peter Daszak – chuyên gia thuộc nhóm điều tra covid-19 ở Trung Quốc của WHO – cho hay, họ sẽ đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới điều tra kỹ hơn về những ca nhiễm virus đầu tiên ở Vũ Hán và nguồn gốc động vật bán trong chợ hải sản Hoa Nam.

Ông Daszak cho rằng, nhóm chuyên gia của WHO cần tìm hiểu thêm về lịch sử tiếp xúc của “bệnh nhân 0” ở Vũ Hán và nguồn gốc động vật sống được buôn bán trong chợ hải sản Hoa Nam.

“Chúng tôi cho rằng, tiến hành nghiên cứu về nguồn gốc của dịch bệnh nên được ưu tiên diễn ra song song với ngăn chặn virus và chăm sóc bệnh nhân”, người phát ngôn của WHO nói thêm.

