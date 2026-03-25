Sốc: 580 triệu đô la đặt cược vào dầu mỏ được thực hiện chỉ vài phút trước khi ông Trump đăng bài về Iran

Theo báo cáo của Financial Times, các nhà giao dịch dầu mỏ đã đặt cược hơn nửa tỷ đô la chỉ vài phút trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về các cuộc đàm phán "hiệu quả" với Iran vào thứ Hai (23/3).

Sự bùng nổ hoạt động thị trường, tiếp theo là sự giảm giá mạnh, đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng có thông tin nội bộ từ trước giữa các bên tham gia thị trường.

Khoảng 6.200 hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI đã được giao dịch từ 6:49 sáng đến 6:50 sáng tại New York – một đợt giao dịch chớp nhoáng chỉ trong một phút, trị giá 580 triệu đô la, theo tính toán của FT dựa trên dữ liệu của Bloomberg. Khối lượng giao dịch của cả hai loại dầu chuẩn – Brent và dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ – đều tăng đột biến đồng thời, khoảng 27 giây trước 6:50 sáng, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 cũng tăng mạnh ngay sau đó.

Các giao dịch này diễn ra khoảng 15 phút trước khi ông Trump nói trên Truth Social rằng đã có những "cuộc đàm phán hiệu quả" với Tehran để chấm dứt chiến tranh ở Iran.

Bài đăng lúc 7:04 sáng của ông đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và cổ phiếu châu Âu tăng điểm khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về một cuộc xung đột kéo dài.

Theo tờ Financial Times, hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau các giao dịch này.

“Rất khó để chứng minh mối quan hệ nhân quả… nhưng người ta phải tự hỏi ai là người đã tích cực bán tháo hợp đồng tương lai vào thời điểm đó, 15 phút trước khi ông Trump đăng bài,” một chiến lược gia môi giới người Mỹ nói với tờ báo này.

Theo quy định của CME Group – sàn giao dịch có trụ sở tại Chicago, nơi diễn ra giao dịch các hợp đồng tương lai dầu thô Brent và WTI – các vị thế giao dịch lớn phải được công khai hàng ngày, mặc dù danh tính của các nhà giao dịch cụ thể không được công bố theo thời gian thực.

Sự tăng đột biến tập trung trong một phút này nổi bật ngay cả khi so sánh với khối lượng giao dịch cao thông thường, vốn thường lên tới hàng trăm nghìn hợp đồng trong cả một phiên giao dịch.

Thời điểm diễn ra các giao dịch – và ai có thể được hưởng lợi – đã gây ra nhiều thắc mắc, mặc dù Nhà Trắng đã phản bác, phủ nhận việc bất kỳ quan chức nào trong chính quyền thu lợi bất chính từ thông tin nội bộ.

Người phát ngôn Kush Desai cho biết: "Mục tiêu duy nhất của Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền Trump là làm những gì tốt nhất cho người dân Mỹ", đồng thời gọi bất kỳ cáo buộc nào về việc trục lợi nội bộ là "vô căn cứ và vô trách nhiệm".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf sau đó đã phủ nhận mọi cuộc đàm phán với Washington, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm và thị trường năng lượng tăng giá. Ông cho rằng "tin giả" đang được sử dụng để thao túng thị trường dầu mỏ và tài chính, giúp Mỹ và Israel "thoát khỏi vũng lầy" mà họ đang phải đối mặt.

Giá dầu đã phục hồi vào thứ Ba, với giá dầu Brent vượt mức 103 USD/thùng và WTI gần 91 USD/thùng, do sự bất ổn liên quan đến Iran khiến thị trường biến động mạnh.