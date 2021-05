Sơ lược giống chó Rottweiler cắn chết người lạ ở Việt Nam

Ngày 21-5, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ con chó Rottweiler (giống chó Đức, nặng khoảng 60 kg) tấn công làm 1 người tử vong, 1 người trọng thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20-5, ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1984; ngụ TP HCM, tạm trú huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cùng với người bạn dắt 2 con chó Rottweiler đang nuôi trong nhà (1 con nặng khoảng 60kg, 1 con nặng khoảng 30kg) đi dạo. Đến xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì 2 con chó tấn công ông Hải và bạn của ông này. Hậu quả, bạn của ông Hải tử vong; còn ông Hải bị đa chấn thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.