Siêu bão Fung-wong gần như bao trùm toàn bộ Philippines. Ảnh: AFP.

Philippines đang chuẩn bị đối phó siêu bão Fung-wong, tên địa phương là Uwan, chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi quét qua miền trung nước này, khiến gần 200 người thiệt mạng và tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực dân cư.

Theo Văn phòng Truyền thông của Phủ Tổng thống Philippines, khoảng 920.000 người dân tại 11 khu vực đã được sơ tán khẩn cấp vào Chủ nhật.

“Người dân thực sự bị choáng váng”, ông Butch Meily, Chủ tịch Tổ chức Ứng phó Thảm họa Philippines (PDRF), nói với CNN. “Đây đã là cơn bão lớn thứ tư, chưa kể hai trận động đất, chỉ trong bảy tuần qua. Chúng tôi đang chuẩn bị hết sức, nhưng tình hình bắt đầu vượt quá kinh nghiệm ứng phó”.

Theo cơ quan khí tượng PAGASA của Philippines, siêu bão Fung-wong có vùng hoàn lưu khổng lồ tới 1.600 km, gần như bao trùm toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Nhà khí tượng Benison Estareja của PAGASA nói với hãng tin Reuters: “Cơn bão này có thể bao phủ gần hết đất nước”.

Fung-wong dự kiến đổ bộ vào tối Chủ nhật (giờ địa phương), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực phía đông và phía bắc của Philippines. Tuy nhiên, gió mạnh và mưa lớn của bão đã bắt đầu gây thiệt hại tại tỉnh Catanduanes.

Người dân Philippines vừa tránh bão Kalmaegi, nay lại tiếp tục đối phó siêu bão Fung-wong. Ảnh: AFP.

Sức gió đo được lên đến 185 km/h, giật tới 230 km/h, khiến PAGASA nâng cấp Fung-wong lên mức siêu bão theo thang bão trong nước. Theo thang dự báo bão của Mỹ, Fung-wong kém hơn một chút so với mức được gọi là siêu bão (240 km/h).

Ông Meily cho biết các nỗ lực cứu trợ tại những khu vực bị Kalmaegi tàn phá như Cebu và Davao buộc phải tạm dừng để tập trung nguồn lực chuẩn bị đối phó siêu bão Fung-wong. Một trung tâm chỉ huy 24 giờ đã được thiết lập gần thủ đô Manila nhằm điều phối ứng phó khẩn cấp.

Tổng thống Philppines Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, nhằm huy động nguồn lực đối phó thiệt hại sau bão Kalmaegi và mối đe dọa từ siêu bão Fung-wong.

PAGASA đã kêu gọi cư dân vùng trũng và ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao, đồng thời ngưng toàn bộ hoạt động hàng hải. Cơ quan này cảnh báo gió giật dữ dội và sóng dâng cao tại đảo Luzon – nơi có thủ đô Manila – cùng các vùng Visayas và Siargao, trung tâm lướt sóng nổi tiếng của Philippines.

Lượng mưa dự báo vượt 200 mm trong 24 giờ tới có thể gây sạt lở đất và ngập nghiêm trọng dọc bờ biển phía đông đảo Luzon. Tại Manila, giới chức cảnh báo lượng mưa tương tự cùng nguy cơ ngập lụt cao, theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC).

Hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines.

Ông Meily thừa nhận rằng các đội cứu hộ đang hoạt động trong tình trạng mệt mỏi sau nhiều tuần liên tiếp chống chọi thiên tai. “Chúng tôi đã kiệt sức, nhưng không thể dừng lại,” ông nói. “Fung-wong là phép thử cho khả năng chịu đựng của cả đất nước”.