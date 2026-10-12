Sân bay lớn lại bị Houthi tấn công, Ả-rập Xê-út bất ngờ liên lạc với Iran

Cảnh tượng bụi mù trong sân bay King Khalid sau vụ tấn công ngày 10/10.

Người phát ngôn liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết vụ tấn công ngày 11/10 gây hỏa hoạn tại nhà ga số 4 của sân bay.

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út, vụ tấn công khiến một công dân Pakistan đang sinh sống tại nước này thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Giới chức đang đánh giá thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng sân bay.

Cùng ngày, hệ thống phòng không Ả-rập Xê-út đánh chặn một tên lửa hành trình gần sân bay.

Trước đó, vụ tấn công sân bay hôm 10/10 khiến 12 công dân của nhiều quốc gia thiệt mạng và 309 người bị thương. Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh cho biết một công dân Ấn Độ bị thương trong vụ tấn công sau đó đã tử vong.

Houthi nhận trách nhiệm về cả hai vụ tấn công, tuyên bố đây là hành động đáp trả chiến dịch không kích ngày càng dữ dội của Ả-rập Xê-út tại Yemen. Lực lượng này cáo buộc các cuộc không kích khiến cả phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân.

Theo Houthi, máy bay chiến đấu Ả-rập Xê-út đã tiến hành 124 cuộc không kích trong 24 giờ trước đó. Lực lượng này đe dọa tiếp tục tấn công các sân bay và những địa điểm khác trên lãnh thổ Ả-rập Xê-út.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Dammam. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út sau đó xác nhận sân bay này bị tấn công vào tối 11/10.

Sau vụ tấn công hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tham gia các cuộc không kích của Ả-rập Xê-út nhằm vào Houthi tại Yemen, sau nhiều lần từ chối đề nghị can thiệp quân sự của Riyadh.

Trong tuyên bố ngày 11/10, Houthi nhắc lại cảnh báo đối với các hãng hàng không và hành khách, yêu cầu họ không sử dụng các sân bay và không phận Ả-rập Xê-út, ngoại trừ các sân bay tại Mecca và Medina.

Hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đưa tin ngày 11/10 rằng ngoại trưởng nước này đã điện đàm với người đồng cấp Iran để thảo luận về tình hình xung đột leo thang gần đây và các nỗ lực giảm căng thẳng. Đây là lần liên lạc đầu tiên giữa hai ngoại trưởng được công khai kể từ khi Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ả-rập Xê-út.

Theo bài đăng trên tài khoản Telegram của Ngoại trưởng Iran, Tehran sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Ả-rập Xê-út và Yemen.