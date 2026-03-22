"Sai lầm lớn nhất", Mỹ hoảng loạn trước quyết định mới về Iran

Một chiếc xe bồn bốc cháy gần Sharjah, UAE. Ảnh Mạng xã hội

"Israel và Mỹ giờ đây đã nhận ra rằng việc thay đổi chế độ ở Iran là bất khả thi; chính phủ Iran sẽ sống sót qua cuộc xung đột này. Do đó, họ đang cố gắng làm suy yếu chính quyền Iran và mọi thứ mà họ kiểm soát. Họ đang tìm cách gây thiệt hại lâu dài cho khả năng sản xuất khí đốt, dầu mỏ và năng lượng của Iran cũng như tạo ra doanh thu từ đó. Iran đã tuyên bố rằng họ sẽ không phải là quốc gia duy nhất đi theo con đường này. Vì vậy, tôi tin rằng đây là sự khởi đầu của một trong những sai lầm lớn nhất. Các điều kiện cho một thảm họa toàn cầu đang được tạo ra," ông nhận định.

Theo Ritter, trong hoàn cảnh hiện tại, Iran nên áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

"Những gì Iran đã làm chứng tỏ họ đang kiểm soát tình hình. Chỉ có Iran mới có quyền quyết định ai được phép đi qua eo biển Hormuz. Và giờ đây, người Iran cần phải quyết định rằng không ai được phép đi qua eo biển Hormuz. Không một ai cả", chuyên gia nhấn mạnh.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước sang tuần thứ ba. Hai bên đã liên tục giáng những đòn mạnh vào nhau trong suốt thời gian này. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh sự sẵn sàng tự vệ và không thấy lý do gì để nối lại đàm phán.

Cuộc xung đột đã gần như làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng để vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư ra thị trường toàn cầu.`