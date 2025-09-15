Romania giải thích lý do không bắn hạ, để "UAV Nga" vòng lại tập kích Ukraine

Một chiếc UAV được cho là rơi trên lãnh thổ Ba Lan (ảnh: Pravda)

Hôm 14/9, trong cuộc phỏng vấn của kênh Antena 3 (CNN), Bộ trưởng Quốc phòng Romania – ông Ionut Mosteanu – cho hay, một UAV của Nga đã xâm nhập không phận Romania hôm 13/9, quân đội nước này không bắn hạ vì chiếc UAV đã vòng lại và tập kích mục tiêu ở Ukraine.

Ông Mosteanu cho biết, 2 chiến đấu cơ F-16 đã xuất kích để “giám sát tình hình trên không” ở biên giới Romania – Ukraine, sau vụ tập kích của quân đội Nga “vào các mục tiêu của Ukraine trên sông Danube”, con sông chảy qua biên giới Romania và Ukraine.

Trước đó, hôm 13/9, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, UAV của quân đội Nga đã xâm nhập không phận Romania (nước thành viên NATO) khoảng 10km, trong vòng 50 phút.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc.

Trong cuộc phỏng vấn mới của CNN, Bộ trưởng Mosteanu cho biết, 2 chiếc F-16 của quân đội Romania đã phát hiện UAV xâm nhập và suýt chút nữa bắn hạ.

“Các chiến đấu cơ đã cất cánh và phát hiện ra UAV. Họ suýt chút nữa đã bắn hạ nó. Chiếc UAV bay rất thấp và sau đó vòng lại, hướng về phía Ukraine”, ông Mosteanu nói.

Trong một thông báo gửi tới ABC News (báo Mỹ), Bộ Quốc phòng Romania cho biết, 2 tiêm kích F-16 đã theo dõi chiếc UAV khoảng 20km về phía tây nam làng Chilia Veche, giáp biên giới Ukraine. UAV sau đó “biến mất khỏi radar”.

“Máy bay không người lái không bay qua khu vực có đông dân cư và không gây nguy hiểm trực tiếp tới người dân”, Bộ Quốc phòng Romania cho biết.

“Báo cáo sơ bộ cho thấy máy bay không người lái đã bay vòng lại Ukraine. Một đội đã được cử đi để tìm kiếm mảnh vỡ UAV, nếu có”, Bộ Quốc phòng Romania lưu ý.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, đây là lần thứ 11 các UAV xâm nhập không phận nước này, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Quân đội Romania chưa bắn hạ bất kỳ UAV nào của Nga.

Trước đó hôm 10/9, Ba Lan cáo buộc 19 UAV Nga xâm nhập không phận. Quân đội Ba Lan phối hợp với lực lượng NATO đã bắn hạ một số UAV “gây đe dọa”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các UAV chỉ có tầm xa 700km và không có vị trí nào trong lãnh thổ Ba Lan bị nhắm mục tiêu. Nga sẵn sàng tham vấn với Ba Lan về vụ việc.