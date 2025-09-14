Ukraine thông báo tình hình nhóm binh sĩ Nga dùng đường ống xâm nhập Kupyansk

Súng máy được bố trí phòng thủ tại một cứ điểm của Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda.

“Cửa ra của tuyến đường ống dưới lòng đất mà đối phương tìm cách lợi dụng để đưa quân vào Kupyansk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine. Đường ống này cũng không dẫn trực tiếp vào thành phố”, Bộ Tổng tham mưu làm rõ tình hình giao tranh ở Kupyansk.

Theo thông tin do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố, dưới lòng đất ở thành phố Kupyansk có nhiều tuyến đường ống khác nhau. “3 trong số 4 đường ống đã bị hư hại và ngập nước, còn cửa ra của đường ống thứ tư đang do lực lượng phòng thủ kiểm soát”, phía Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine khẳng định đang tiến hành chiến dịch chống phá hoại ngay trong nội đô Kupyansk, đồng thời phối hợp các hoạt động tìm kiếm và loại bỏ các binh sĩ Nga xâm nhập thành phố ở vùng ven.

Lực lượng Nga được cho là đang kiểm soát các khu vực ở phía bắc thành phố Kupyansk (màu đỏ). Ảnh: Suriyak/X.

Hiện tại, sau nhiều ngày hai bên giao tranh ác liệt bên trong thành phố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố phía Nga đã hứng chịu con số thương vong là 395, trong đó có 288 binh sĩ thiệt mạng. Riêng gần các khu dân cư Radkivka và Holubivka ở vùng ngoại vi Kupyansk, Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu 265 lính Nga, còn 128 người khác bị hạ ở khu vực lân cận.

“Chúng tôi cũng bắt giữ một số binh sĩ đối phương làm tù binh. Hoạt động phòng thủ quanh Kupyansk vẫn đang tiếp diễn, các đơn vị của chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để củng cố phòng tuyến”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Trước đó, nhóm phân tích DeepState của Ukraine cho biết Nga đã dùng đường ống dưới lòng đất để xâm nhập vào Kupyansk. Đây là lần thứ 3 Nga được cho là áp dụng chiến thuật “độn thổ”, sau lần đầu tiên ở thành trì Avdiiva vào năm 2024 và lần thứ 2 ở thị trấn Sudzha, vùng Kursk vào đầu năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận.