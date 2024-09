Rộ tin đặc nhiệm Israel tấn công vào miền nam Lebanon

Israel tập trung số lượng lớn binh sĩ và thiết giáp ở biên giới với Lebanon (ảnh: Reuters)

Hôm 30/9, Times of Israel đưa tin, quân đội Israel đã tiến vào một số đường hầm do Hezbollah đào gần biên giới với Israel. Đây được cho là một phần của hành động đột kích quy mô nhỏ vào miền Nam Lebanon trong khi Israel chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ quy mô lớn.

Theo Times of Israel, các hành động “có mục tiêu” bên trong lãnh thổ Lebanon do lực lượng đặc nhiệm Israel thực hiện. Nhiệm vụ của họ là vô hiệu hóa những đường hầm do Hezbollah đào gần Đường ranh giới Xanh – biên giới được phân định theo hiệp định đình chiến giữa Israel với Lebanon năm 1949.

Các cuộc đột kích xuyên biên giới Israel – Lebanon đã diễn ra trong vài tháng qua và được tăng cường gần đây, khi Israel nhiều khả năng mở chiến dịch trên bộ ở Lebanon, một nguồn tin (giấu tên) nói với Wall Street Journal.

Theo Wall Street Journal, quân đội Israel có thể đổ bộ Lebanon sớm nhất là trong tuần này. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Israel có thể chỉ đang gia tăng sức ép để buộc Hezbollah phải chấp nhận thế yếu trong cuộc đàm phán ngừng bắn (nếu có).

Israel đang chịu áp lực từ Mỹ và phải kiềm chế hành động ở Lebanon, theo Wall Street Journal.

Al Jazeera (báo Qatar) hôm 30/9 đưa tin, quân đội Israel đã đột kích 3 thị trấn ở miền Nam Lebanon, bao gồm al-Abbassieh, Harouf và Bedias.

Chưa rõ thiệt hại từ các cuộc đột kích này.

Cùng ngày 30/9, NBC News (báo Mỹ) đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Israel đang tấn công quy mô nhỏ vào miền Nam Lebanon với mục đích thăm dò.

Hành động này nhằm thu thập tin tình báo và thăm dò các vị trí của Hezbollah, NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ (giấu tên).

Vị quan chức này cho rằng, việc Israel tấn công hạn chế vào lãnh thổ Lebanon không nhất thiết phải được xem là dấu hiệu cho thấy quân đội Israel sắp đổ bộ vào quốc gia láng giềng.

Israel được cho là đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực biên giới phía bắc, giáp lãnh thổ Lebanon, theo Sky News (báo Anh).

Quân đội Israel và Hezbollah chưa lên tiếng về các thông tin trên.

