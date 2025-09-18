Quốc yến xa hoa vua Anh Charles III chiêu đãi ông Trump

Ông Trump là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới được Hoàng gia Anh tiếp đón long trọng hai lần trong các chuyến thăm cấp nhà nước. Ảnh: Reuters.

Một bữa tiệc xa hoa được Hoàng gia Anh tổ chức ngày 17/9 tại lâu đài Windsor, với sự hiện diện của giới chính trị, doanh nghiệp, truyền thông và thể thao hàng đầu. Hai bên lối vào Đại sảnh St George, những thị vệ Beefeaters (đội nghi lễ) trong bộ lễ phục đỏ truyền thống xếp hàng chào đón khách mời.

Bàn tiệc dài 50 mét, được bày biện 1.462 món đồ vàng bạc lấp lánh. Ảnh: Reuters.

Bữa tiệc được tổ chức nhân chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh. Ông Trump có chuyến thăm Vương quốc Anh từ ngày 17 đến 18/9.

Bên trong lâu đài, 1.462 món đồ vàng bạc lấp lánh dưới ánh sáng từ 139 ngọn nến được bày biện trên chiếc bàn Waterloo dài 50 mét. Những lẵng hoa mùa thu hái ngay trong khuôn viên lâu đài vài giờ trước đó tạo hương thơm dịu khắp sảnh.

Trên bàn tiệc là các đồ dùng bằng vàng và hoa được hái bằng tay từ khuôn viên lâu đài Windsor. Ảnh: Reuters.

Vua Charles III cùng ông Trump bước vào Đại sảnh St George trước, theo sau là Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Nhà vua sau đó ngồi cạnh ông Trump ngay vị trí trung tâm, dưới trần nhà trang trí huy hiệu của các Hiệp sĩ Garter từ năm 1348. Công nương Kate ngồi bên phải ông Trump, còn Hoàng hậu Camilla ngồi bên kia bàn cạnh bà Melania và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Những thị vệ Beefeaters trong bộ lễ phục đỏ truyền thống. Ảnh: Reuters.

Trong số khoảng 160 khách mời có nhiều gương mặt nổi bật như CEO Apple Tim Cook, Giám đốc Google DeepMind Demis Hassabis, Giám đốc OpenAI Sam Altman, Tổng giám đốc AstraZeneca Pascal Soriot và doanh nhân truyền thông Rupert Murdoch. Tay golf huyền thoại người Anh Nick Faldo cũng được mời, như một sự gợi nhắc tới niềm đam mê golf của ông Trump.

Thực đơn và rượu thượng hạng

Ông Trump và vua Anh Charles dẫn đầu đoàn tiến vào nơi tổ chức bữa tiệc. Ảnh: Reuters.

Quan khách dự quốc yến được phục vụ nhiều loại rượu vang danh tiếng như Wiston Estate Cuvee 2016, Ridge Vineyards Monte Bello 2000, Pol Roger Extra Cuvee de Reserve 1998 và Corton-Charlemagne Grand Cru 2018. Ngoài ra, cocktail đặc biệt mang tên “Transatlantic Whisky Sour” được sáng tạo riêng cho buổi tiệc, với whisky Johnnie Walker Black, lớp bọt hạt hồ đào, kẹo dẻo nướng và bánh quy hình ngôi sao gợi nhớ lửa trại Mỹ.

Vua Anh Charles ngồi cạnh ông Trump ở vị trí trung tâm. Ảnh: Reuters.

Thực đơn gồm panna cotta cải xoong Hampshire, gà Norfolk cuốn bí xanh sốt thảo mộc, tráng miệng kem vani nhân sorbet mâm xôi và mận chưng nhẹ. Sau bữa tối, rượu vang port Warre’s 1945, Hennessy 1912 Cognac – năm sinh mẹ ông Trump – và Bowmore Queen’s Cask 1989, được mang ra.

Âm nhạc và bầu không khí

Bữa tiệc tối có ba món, món đầu tiên là panna cotta cải xoong Hampshire và một danh sách dài các loại rượu vang hảo hạng. Ảnh: Reuters.

Trong bữa tiệc, dàn nhạc trình diễn cả nhạc phim James Bond lẫn những giai điệu quen thuộc trong các buổi vận động tranh cử của ông Trump, từ Tiny Dancer của Elton John, You Can’t Always Get What You Want của Rolling Stones cho tới Nessun Dorma và Ave Maria.

Tuyên bố của vua Charles và ông Trump

CEO Apple là một trong số 160 quan khách được Hoàng gia Anh mời tham dự bữa tiệc. Ảnh: Reuters.

Trong lời chúc rượu, vua Charles nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa hai nước: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm một mối quan hệ mà chắc chắn cả George Washington lẫn vua George xưa kia không thể nào tưởng tượng được. Trong hai cuộc đại chiến, chúng ta đã sát cánh để đánh bại bạo quyền. Ngày nay, khi châu Âu lại đối diện mối đe dọa, chúng ta cùng các đồng minh tiếp tục ủng hộ Ukraine và các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì hòa bình”.

Nhà vua cũng nhắc tới gốc gác Anh của ông Trump và dí dỏm rằng đất Anh “tạo nên những sân golf tuyệt vời”. Gốc gác Anh của ông Trump đến từ phía mẹ. Bà Mary Anne MacLeod Trump, sinh năm 1912 tại đảo Lewis thuộc quần đảo Outer Hebrides, Scotland (Vương quốc Anh). Bà di cư sang Mỹ năm 1930 và sau đó kết hôn với ông Fred Trump, cha ông Donald Trump. Hoàng hậu Camilla khi đó đội vương miện sapphire và kim cương, trong khi Công nương Kate đội vương miện Lover’s Knot từng gắn liền với Công nương Diana.

Thủ tướng Anh Keir Starmer xuất hiện tại buổi tiệc nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Đáp lại, ông Trump gọi chuyến thăm này là “một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi” và nói đùa rằng hy vọng sẽ không có tổng thống Mỹ nào khác được hưởng đặc ân có hai chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Ông Trump khen ngợi vua Charles “ghi nhớ tên khoảng 150 người bắt tay” và trầm trồ trước kiến trúc của lâu đài.

Tổng thống Mỹ ca ngợi Hoàng tử William là “người con phi thường” và nhắc đến sự hồi phục của Công nương Kate sau điều trị ung thư, gọi bà “rạng rỡ và khỏe mạnh”.

Trong bài phát biểu tại tiệc tối, ông Trump nói đùa rằng ông không hy vọng có một tổng thống Mỹ nào khác được Hoàng gia Anh tiếp đón long trọng hai lần trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu ngắn, ông Trump nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Mỹ - Anh, mô tả “không từ ngữ nào có thể lột tả đầy đủ”, đồng thời tự hào khi khẳng định nước Mỹ hiện là “quốc gia sôi động nhất thế giới”.

Ông Trump cụng ly với Công nương Kate trong buổi tiệc ở lâu đài Windsor. Ảnh: AFP.

“Một năm trước, đất nước chúng tôi còn rất ốm yếu. Hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi đang là quốc gia mạnh mẽ và sôi động bậc nhất”, ông Trump nói trong bữa tiệc.