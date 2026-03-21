Ông Trump bác khả năng ngừng bắn, cân nhắc phương án đưa quân vào Iran

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi Florida, ông Trump cho biết, Mỹ có thể đối thoại, nhưng không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn. Ông cũng cho rằng, năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel, khi “không còn hải quân, không quân hay trang thiết bị đáng kể”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau gần ba tuần xung đột, trong bối cảnh chiến sự lan rộng và tác động mạnh đến thị trường toàn cầu, khiến chứng khoán giảm điểm và giá dầu tăng vọt.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17/3 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng bộ binh vào Iran nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược và đẩy nhanh kết thúc chiến tranh. Các phương án đang được xem xét bao gồm kiểm soát các tuyến vận chuyển tại eo biển Hormuz, thu giữ uranium làm giàu cao của Iran hoặc chiếm giữ các cơ sở dầu mỏ nhằm cắt nguồn tài chính của Tehran.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, chưa có phương án nào liên quan đến việc triển khai lực lượng quy mô lớn như các cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan. Quy mô có thể dao động từ vài trăm binh sĩ tham gia các chiến dịch ngắn hạn đến hàng nghìn quân trong nhiều tuần, tùy theo mục tiêu cụ thể.

Hiện, Mỹ đã duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông và đang tăng cường thêm lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến tới khu vực. Tuy nhiên, ông Trump vẫn công khai phủ nhận kế hoạch triển khai bộ binh, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tiết lộ chiến lược quân sự.