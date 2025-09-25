Ông Trump thay đổi quan điểm khiến Ukraine vừa mừng vừa lo?

Như nhiều tuyên bố chính sách trước đây, rất khó để biết đâu là ý định thực sự của ông Trump – và càng không ai dám chắc vị Tổng thống Mỹ sẽ không bất ngờ đổi ý. Các cựu trợ lý cho rằng quan điểm đối ngoại của ông Trump thường bị chi phối bởi cảm giác bị thiếu tôn trọng hơn là dựa trên phân tích chiến lược.

Ngay cả những cố vấn thân cận cũng ngạc nhiên khi ông Trump đột ngột khẳng định rằng Ukraine, sau nhiều năm kiệt quệ, bỗng dưng có thể giành lại toàn bộ 1/5 lãnh thổ đang bị các lực lượng Nga kiểm soát.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Marco Rubio vẫn lặp lại quan điểm cũ: “Cuộc xung đột này không thể kết thúc bằng con đường quân sự” và sớm muộn gì cũng phải giải quyết trên bàn đàm phán.