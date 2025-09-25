Lưu bài viết thành công
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Salon/Getty
Ông Trump thay đổi quan điểm khiến Ukraine vừa mừng vừa lo?
Tám tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump bất ngờ đưa ra tuyên bố về Ukraine nghe có vẻ quen thuộc với những gì người tiền nhiệm Joe Biden từng nói: Với sự dũng cảm, sáng tạo và sự hỗ trợ vũ khí từ NATO, Ukraine có thể đẩy lui người Nga.Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, tuyên bố này lại hé lộ một điều khác.
Theo New York Times, ông Trump dường như đang muốn “buông tay” khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Sau nhiều lần thất bại trong việc đưa Nga ngồi vào bàn đàm phán, cũng như không còn nhiều cơ hội đóng vai trò trung gian, ông Trump có vẻ chọn cách đứng ngoài.
Thái độ khó đoán
Ông Trump được cho là một nhà lãnh đạo rất "khó đoán". Ảnh: The Times
Như nhiều tuyên bố chính sách trước đây, rất khó để biết đâu là ý định thực sự của ông Trump – và càng không ai dám chắc vị Tổng thống Mỹ sẽ không bất ngờ đổi ý. Các cựu trợ lý cho rằng quan điểm đối ngoại của ông Trump thường bị chi phối bởi cảm giác bị thiếu tôn trọng hơn là dựa trên phân tích chiến lược.
Ngay cả những cố vấn thân cận cũng ngạc nhiên khi ông Trump đột ngột khẳng định rằng Ukraine, sau nhiều năm kiệt quệ, bỗng dưng có thể giành lại toàn bộ 1/5 lãnh thổ đang bị các lực lượng Nga kiểm soát.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Marco Rubio vẫn lặp lại quan điểm cũ: “Cuộc xung đột này không thể kết thúc bằng con đường quân sự” và sớm muộn gì cũng phải giải quyết trên bàn đàm phán.
Chính sách thực chất chưa thay đổi
Tờ New York Times ngày 24/9 dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho rằng, khác với thời ông Biden, khi Mỹ “rót tiền” vô hạn cho Ukraine, ông Trump vẫn để ngỏ một công cụ gây sức ép: Áp thuế quan lên Nga (thay vì cấm vận kiểu cũ), nhưng chỉ khi châu Âu dừng toàn bộ nhập khẩu năng lượng từ Moscow.
Giới chuyên gia nhận định: Thực chất chẳng có gì thay đổi lớn. Richard Fontaine, Giám đốc Trung tâm An ninh Mỹ mới (trụ sở ở thủ đô Washington D.C.), nhận định: “Sự thay đổi này thiên về phân tích chứ không phải chính sách. Trước đây, ông Trump cho rằng Ukraine không thể thắng, giờ lại nói Nga chỉ là ‘con hổ giấy’. Cả hai quan điểm đều có điểm chung. Đó là giảm vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột”.
Không có lệnh ngừng bắn mới, không có sáng kiến hòa bình mới, cũng không có thêm viện trợ quân sự. NATO vẫn chỉ mua vũ khí từ Mỹ để gửi sang Ukraine như trước.
Đồng minh hoài nghi, phe Cộng hòa lấn cấn
Các đồng minh châu Âu của Mỹ được cho là không mấy mặn mà với tuyên bố thay đổi quan điểm của ông Trump. Ảnh: Getty
Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, phản ứng của các đồng minh khá hờ hững với tuyên bố của ông Trump. Thủ tướng Anh Keir Starmer lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ chịu nhún nhường trước áp lực mạnh mẽ do Mỹ dẫn đầu – và việc ông Trump muốn đứng ngoài khó tạo khác biệt.
Ở Washington, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell – người nhiều năm ủng hộ Ukraine – vừa hoan nghênh lập trường mới của ông Trump, vừa tố chính quyền ông Trump đang phá hoại lập trường mới đó. Ông McConnell cảnh báo, việc Lầu Năm Góc cắt giảm huấn luyện và hỗ trợ cho các nước giáp Nga đang làm suy yếu khả năng gây sức ép và ảnh hưởng của Mỹ.
Cựu quan chức Lầu Năm Góc Laura Cooper thì chỉ ra rằng trước đây Mỹ và châu Âu chia đôi gánh nặng viện trợ Ukraine, còn nay phần của Mỹ gần như biến mất. “Châu Âu có thể giữ cho Ukraine tiếp tục chiến đấu, nhưng rất khó giúp họ giành chiến thắng mà không có Mỹ”, bà Cooper nói.
Ukraine vừa mừng vừa lo
Tổng thống Ukraine Zelensky, dù thiếu nguồn lực trầm trọng, vẫn gọi phát biểu của ông Trump là một “bước ngoặt”. Theo New York Times, với ông Zelensky, ít nhất đây là tín hiệu tốt: Ông Trump không còn ép Ukraine phải nhượng đất để đổi lấy hòa bình – điều có thể khiến sự nghiệp chính trị của ông Zelensky sụp đổ.
Nhưng niềm vui này ngắn chẳng tày gang. Ngay sau khi ông Trump rời New York, Ukraine vẫn phải đối diện thực tế: Thiếu tiền, thiếu công nghệ, thiếu tình báo, thiếu binh lực – trong khi cuộc xung đột đã kéo dài gần bằng thời gian Mỹ tham chiến trong Thế chiến II.
