Phi hành gia NASA chia sẻ nỗi sợ khi lao nhanh hơn tên lửa siêu vượt âm

Bốn phi hành gia tại cuộc họp báo chia sẻ về hành trình du hành Mặt trăng. (Ảnh: AP)

Chia sẻ với AP, chỉ huy Reid Wiseman cho biết ông quá bận rộn nên chưa có thời gian ngắm lại Mặt trăng, chưa nói đến việc tìm kiếm miệng hố Carroll – tên mà phi hành đoàn đề xuất đặt cho 1 miệng hố trên Mặt trăng để tưởng nhớ người vợ quá cố của ông. Hai người có 2 con gái, và những lo lắng, sợ hãi của các con về hành trình của cha mình đã khép lại khi ông hạ cánh an toàn xuống biển vào cuối tuần trước.

“Khoảng cách 252.000 dặm là trải nghiệm hùng vĩ, tuyệt đẹp nhất mà mắt người từng chứng kiến”, ông nói. Tuy nhiên, ông cho biết khi lao trở lại khí quyển với tốc độ gấp 39 lần tốc độ âm thanh, “điều đó thực sự đáng sợ và đầy rủi ro”. Vì vậy, Wiseman cho biết khi đó ông đã khao khát được trở về nhà. “Tôi chỉ muốn ôm lấy các con và để chúng biết rằng tôi an toàn”, ông nói.

Wiseman cùng các phi công Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen bắt đầu hành trình từ Florida ngày 1/4. Đây là nhóm thám hiểm Mặt trăng đầu tiên của NASA trong hơn nửa thế kỷ và cũng là nhóm đa dạng nhất từ trước đến nay.

Họ trở thành những người đi xa nhất trong lịch sử - phá kỷ lục của Apollo 13, khi bay vòng qua nửa tối của Mặt trăng, nơi vẫn có ánh sáng để có thể nhìn thấy cảnh tượng mà con người chưa từng được quan sát trước đây. Cảnh tượng nguyệt thực toàn phần càng làm tăng thêm sự ngoạn mục.

Bốn phi hành gia đáp xuống Thái Bình Dương ngày 10/4. Ảnh: NASA/AP

Tàu Orion của họ - được đặt tên là Integrity, đã đáp xuống Thái Bình Dương bằng dù hôm 10/4, kết thúc hành trình gần 10 ngày.

Wiseman cho biết ông và phi hành gia Glover có lẽ chỉ thấy 2 điểm có dấu hiệu cháy xém trên tấm chắn nhiệt khi Integrity lao qua giai đoạn nhanh nhất, nóng nhất để tái nhập khí quyển.

“Với 4 con người trực tiếp quan sát tấm chắn nhiệt, nó trông thật tuyệt vời. Mọi thứ rất ổn, và hành trình quay về thực sự đáng kinh ngạc”, Wiseman nói.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng vẫn cần tiến hành các phân tích chi tiết. “Chúng tôi sẽ soi xét kỹ lưỡng từng chi tiết, không chỉ từng phân tử mà có lẽ là từng nguyên tử trên tấm chắn nhiệt này”, ông nói.

Tấm chắn nhiệt của chuyến bay thử nghiệm Artemis đầu tiên năm 2022 - không có người trên tàu – đã trở về với nhiều vết rỗ và xước nghiêm trọng, khiến sứ mệnh Artemis II bị trì hoãn hàng năm. Thay vì làm lại hoàn toàn, NASA đã điều chỉnh quỹ đạo tái nhập để giảm nhiệt. Các khoang tàu trong tương lai sẽ có thiết kế mới.

Glover cho biết, lúc đáp xuống biển ông có cảm giác như đang rơi tự do, giống như ngã ngửa từ một tòa nhà chọc trời. “Cảm giác đó kéo dài khoảng 5 giây”, ông chia sẻ.

Từ khi trở về, 4 phi hành gia đã trải qua hàng loạt kiểm tra y tế để đánh giá khả năng giữ thăng bằng, thị lực, sức mạnh cơ bắp, khả năng phối hợp và sức khỏe tổng thể. Họ thậm chí còn mặc bộ đồ đi bộ ngoài không gian để tập luyện trong điều kiện mô phỏng trọng lực, nhằm đánh giá sức bền và sự khéo léo của các phi hành gia trong tương lai, khi đặt chân xuống bề mặt Mặt trăng.

NASA đang chuẩn bị cho việc triển khai Artemis III – bước tiếp theo trong kế hoạch thiết lập căn cứ trên Mặt trăng. Bệ phóng tên lửa đã được đưa trở lại tòa nhà lắp ráp tại Trung tâm vũ trụ Kennedy để chuẩn bị cho lần phóng Artemis vào năm tới.

Chưa có phi hành đoàn chính thức, Artemis III sẽ bay quanh quỹ đạo Trái đất khi các phi hành gia thực hành kết nối khoang Orion với 1 hoặc 2 tàu đổ bộ Mặt trăng do hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk và Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos chế tạo.