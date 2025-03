SpaceX phóng thành công tàu giải cứu 2 phi hành gia NASA bị mắc kẹt 9 tháng trên ISS

Ban đầu, chuyến đi của họ chỉ kéo dài 8 ngày nhưng do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả vấn đề kỹ thuật, họ đã phải ở lại ISS 9 tháng.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon Endurance với sứ mệnh Crew-10 cất cánh từ Tổ hợp phóng 39A tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, Mỹ, ngày 14/3. (Nguồn: Getty Images)

Nhiệm vụ Crew-10, một phần trong chương trình luân phiên phi hành đoàn do NASA hợp tác với SpaceX, đã được phóng lúc 7 giờ 3 phút tối 14/3 (theo giờ miền Đông nước Mỹ) từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida.

Tàu SpaceX Dragon, gắn trên tên lửa Falcon 9, mang theo 4 phi hành gia: Anne McClain và Nichole Ayers của NASA, Takuya Onishi từ Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Kirill Peskov của Roscosmos (Nga). Dự kiến, họ sẽ cập bến ISS vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 15/3.

Sau khi Crew-10 đến nơi, họ sẽ có vài ngày làm việc với các phi hành gia Crew-9, bao gồm Wilmore, Williams, Nick Hague của NASA và Aleksandr Gorbunov của Roscosmos, để bàn giao công việc. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, nhóm Crew-9 sẽ rời ISS trên tàu Crew-9 Dragon vào ngày 19/3 để trở về Trái Đất.

Chuyến trở về của Wilmore và Williams đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Ban đầu, họ lên ISS bằng tàu Starliner của Boeing trong chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên vào tháng 6/2024.

Tuy nhiên, Starliner gặp hàng loạt sự cố kỹ thuật, bao gồm lỗi động cơ và rò rỉ heli, khiến NASA quyết định không sử dụng tàu này để đưa họ trở về. Thay vào đó, 2 phi hành gia được chuyển vào lịch trình luân phiên và sẽ quay về bằng tàu Crew Dragon của SpaceX.

Việc trì hoãn Crew-10 đã làm dấy lên nhiều suy đoán về việc Wilmore và Williams bị "mắc kẹt" trên không gian, nhưng cả hai đều phủ nhận điều này. Họ nhấn mạnh rằng họ được chuẩn bị kỹ lưỡng và vẫn tận hưởng thời gian làm việc trên ISS. Wilmore từng khẳng định: "Chúng tôi không bị bỏ rơi. Chúng tôi có đầy đủ thực phẩm và quần áo".

Bên cạnh đó, sự chậm trễ trong việc đưa họ về cũng gây ra tranh luận chính trị. CEO của SpaceX Elon Musk, tuyên bố rằng công ty của ông có thể đã đưa hai phi hành gia về nhà sớm hơn nếu không vì "lý do chính trị". Thế nhưng, NASA bác bỏ điều này và khẳng định quyết định giữ Wilmore và Williams trên ISS là vì lý do an toàn và khoa học.