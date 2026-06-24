Pháp ghi nhận ngày nóng chưa từng thấy

Pháp ngày 23/6 ghi nhận nhiệt độ trung bình tại 30 trạm thời tiết là 29,8 độ C, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Nước này trước đó cũng trải qua những đợt nắng nóng chưa từng thấy và tình trạng này có thể kéo dài ít nhất là tới cuối tuần.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo France) cảnh báo nước này có thể tiếp tục chứng kiến những mức nhiệt cao hơn nữa trong những ngày tới. Trước đây, những ngày nóng nhất ở Pháp xảy ra trong các đợt nắng nóng hồi tháng 8/2003 và tháng 7/2019, với nhiệt độ trung bình là 29,4 độ C.

Theo Meteo France, tại một số thị trấn ở Pháp còn ghi nhận mức nhiệt cao nhất ban ngày vượt quá 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.

Tại thủ đô Paris, công nhân Gin Dujardin cho biết cái nóng đã buộc ông phải tạm dừng công việc sửa chữa mái nhà, vốn thường được lợp bằng tôn mạ kẽm.

Người dân giải nhiệt bên cạnh vòi phun nước gần tháp Eiffel ở Paris ngày 21/6. Ảnh: AP

"Vô cùng khó làm vì mái tôn rất nóng, các mối hàn không giữ được. Nhiệt độ như ở Dubai vậy. Không thể nào làm nổi", Dujardin nói.

Pháp tuần qua ghi nhận 40 trường hợp tử vong do đuối nước, khi người dân đổ ra sông hồ giải nhiệt. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết hầu hết các trường hợp đuối nước đều là người trẻ tuổi.

Meteo France cho biết đợt nắng nóng đã đạt đến "đỉnh điểm nghiêm trọng", với cái nóng gay gắt cả ngày lẫn đêm. Cơ quan này dự báo ngày càng nhiều khu vực sẽ lại chuyển sang vùng nguy hiểm (ngưỡng cảnh báo màu đỏ) vào ngày 24/6, khi nắng nóng lan rộng khắp hơn một nửa đất nước, trong đó có cả vùng cực bắc của Pháp.

Tại Pháp, nơi điều hòa không phổ biến, trường học, phương tiện giao thông công cộng và các sự kiện thể thao đều bị ảnh hưởng do nắng nóng. Ở Paris, tháp Eiffel đóng cửa vào buổi chiều thay vì tối muộn như thường lệ. Bảo tàng Louvre cũng đóng cửa sớm hơn hai giờ so với bình thường trong ngày 24-27/6.

Đợt nắng nóng này, xuất hiện sớm vào mùa hè, đã được so sánh với đợt sóng nhiệt hồi tháng 8/2003, thời điểm nước Pháp chịu nhiệt độ cao nhất trong hơn nửa thế kỷ. Ước tính khoảng 15.000 người đã thiệt mạng, phần lớn là người cao tuổi sống trong các căn hộ và viện dưỡng lão không có điều hòa, trong đợt nắng nóng đó.