Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần

Theo thông cáo, ông Xaysomphone Phomvihane từ trần vào hồi 11h18 ngày 8/8 do bệnh viêm mạch máu nghiêm trọng, hưởng thọ 70 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8.

Ông Xaysomphone Phomvihane là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; là người có kiến thức, năng lực, nhạy bén và giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo ở địa phương và nhiều ngành, lĩnh vực; là nhà lãnh đạo có nhiều thành tích nổi bật.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, ông đã cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho công cuộc phát triển đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định, sự ra đi mãi mãi của ông Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Để tưởng nhớ những công lao và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với ông Xaysomphone Phomvihane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước quyết định tổ chức Quốc tang trong 5 ngày, từ ngày 9-13/8.

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 13/8 tại Quảng trường That Luang, Thủ đô Vientiane.