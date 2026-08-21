Oanh tạc cơ Tu-160 và Tu-95MSM Nga phóng hơn 40 tên lửa vào Ukraine

Tu-160 và Tu-95MSM được cho là đã phóng hơn 40 tên lửa hành trình, tập trung vào nhiều cơ sở liên quan đến sản xuất, lắp ráp và lưu trữ các hệ thống không người lái của Ukraine.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM của Nga trang bị tên lửa hành trình Kh-101/102. (Ảnh: MW)

Nhiều cơ sở liên quan đến UAV bị đưa vào mục tiêu

Một trong những mục tiêu được báo cáo là cơ sở công nghiệp Fire Point LLC. Các nguồn tin Nga cho rằng, cơ sở này sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm trung và tầm xa, đồng thời lắp ráp và lưu trữ các động cơ đẩy được sử dụng trong quá trình chế tạo tên lửa hành trình Flamingo.

Một mục tiêu khác là khu phức hợp thương mại và kho bãi Ukrspetsystems. Theo các nguồn tin Nga, cơ sở này liên quan đến việc sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm trung và tầm xa, lắp ráp các bộ phận lớn của UAV cánh cố định và lưu trữ các hệ thống không người lái.

Ukrspetsystems không chỉ đóng vai trò sản xuất mà còn là một mắt xích trong mạng lưới hậu cần phục vụ ngành công nghiệp UAV của Ukraine. Việc đánh vào những cơ sở như vậy có thể nhằm làm gián đoạn cả quá trình sản xuất lẫn khâu lưu trữ và phân phối.

Các cơ sở của Doanh nghiệp Nhà nước Antonov cũng được cho là nằm trong danh sách mục tiêu. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng không nổi bật nhất của Ukraine, có kinh nghiệm lâu năm trong phát triển và chế tạo máy bay có người lái.

Antonov còn tham gia sản xuất UAV tầm xa An-196. Vì vậy, cơ sở của doanh nghiệp này ngày càng được Moscow coi là một phần trong hạ tầng công nghiệp phục vụ năng lực quân sự của Ukraine.

Kho đạn và trung tâm hậu cần cũng bị tập kích

Một kho đạn tại Kiev cũng được cho là bị tấn công. Nga tuyên bố cơ sở này chứa bom nhiệt áp M-900, mìn chống tăng và đạn dành cho các UAV kiểu Baba Yaga.

Việc tập kích những kho chứa như vậy có thể nhằm làm giảm lượng vũ khí và đạn dược mà Ukraine có thể đưa ra tiền tuyến. Nếu các kho dự trữ bị phá hủy trước khi được phân phối, lực lượng chiến đấu sẽ phải đối mặt với nhu cầu bổ sung vũ khí và đạn dược lớn hơn.

Trung tâm Vận tải và Hậu cần Martusivka cũng được xác định là một mục tiêu trong cuộc tập kích. Các nguồn tin Nga mô tả, đây là nơi lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng, trong đó có vật liệu và thiết bị phục vụ sản xuất UAV tầm trung, tầm xa, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử.

Việc một trung tâm hậu cần được đưa vào danh sách mục tiêu cho thấy các cuộc tập kích của Nga không chỉ tập trung vào bản thân dây chuyền sản xuất vũ khí mà còn hướng tới những mắt xích cung cấp vật tư và vận chuyển nằm phía sau.

Tu-160 và Tu-95MSM phóng tên lửa từ ngoài không phận Ukraine

Tu-95MSM và Tu-160 cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công tầm xa mà không cần đưa máy bay ném bom vào sâu trong không phận Ukraine.

Hai loại máy bay này sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 làm vũ khí phi hạt nhân chủ lực. Kh-101 được thiết kế để kết hợp tầm bắn xa, độ chính xác cao và khả năng giảm nguy cơ bị radar phát hiện, đồng thời đã trải qua nhiều cải tiến kể từ khi Nga lần đầu sử dụng loại tên lửa này để tấn công các mục tiêu ở Ukraine vào năm 2022.

Tu-95MSM đã tham gia các hoạt động không kích của Nga trong suốt cuộc xung đột. Trong khi đó, Tu-160 được sử dụng hạn chế hơn và chỉ lần đầu tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine vào tháng 6/2025.

Bên cạnh lực lượng máy bay ném bom chiến lược, Nga còn có thể sử dụng các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất và tàu chiến để bổ sung hỏa lực tầm xa.