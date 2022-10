Pakistan triệu tập đại sứ Mỹ vì phát ngôn về hạt nhân gây tranh cãi của Tổng thống Biden

Ông Bhutto-Zardari nhận định phát ngôn của Tổng thống Biden về chương trình hạt nhân của Pakistan sẽ không tác động tiêu cực tới quan hệ đang nồng ấm giữa hai nước.

Ngoại trưởng Pakistan - ông Bilawal Bhutto-Zardari hôm 15-10 thông báo ông đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại nước này - ông Donald Blome sau khi Tổng thống Joe Biden đặt nghi vấn về sự an toàn chương trình hạt nhân của Pakistan, theo hãng Reuters.

Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari. Ảnh: Kevin Lamarque/POOL/REUTERS

Trong một bài phát biểu hôm 13-10, Tổng thống Biden cho rằng Pakistan "có lẽ là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới” vì nước này “có vũ khí hạt nhân nhưng không có bất kỳ sự liên kết nào”.

Ngoại trưởng Bhutto-Zardari nói rằng ông rất bất ngờ trước phát ngôn trên của ông Biden, nói rằng: “Đối với vấn đề an toàn và an ninh của các tài sản hạt nhân do Pakistan sở hữu, chúng tôi đáp ứng tất cả mỗi một tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với IAEA”.

IAEA là tên viết tắt của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là một tổ chức quốc tế có nhiệm vụ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và ngăn chặn sử dụng năng lượng nguyên tử trong mục đích quân sự.

Mặc dù triệu tập đại sứ Mỹ về phát ngôn gây tranh cãi trên của Tổng thống Biden, ông Bhutto-Zardari cho biết ông không nghĩ rằng phát ngôn đó sẽ tác động tiêu cực tới quan hệ song phương với Washington, đồng thời nhấn mạnh giới chức Pakistan có thể giải quyết bất kỳ quan ngại cụ thể nào của Mỹ về chương trình hạt nhân.

“Tôi không tin rằng quyết định đó tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Pakistan và Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục quỹ đạo tích cực dựa trên các cam kết mà chúng tôi đang có cho đến nay” - ông Bhutto-Zardari khẳng định.

Theo ông, phát ngôn của ông Biden không mang tính chính thức vì "đó không phải là một bài phát biểu quốc gia hay phát biểu trước quốc hội".

Ông Bhutto-Zardari cũng cho hay những lo ngại về chương trình hạt nhân của Pakistan đã không được nêu ra trong chuyến thăm Washington gần đây của ông.

Quan hệ giữa Pakistan và Mỹ, từng là đồng minh thân cận, đang trở nên nồng ấm gần đây sau nhiều năm đóng băng, phần lớn là do quan ngại về việc Pakistan được cho là ủng hộ chính quyền Taliban ở Afghanistan. Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này.

