Ông Zelensky cảnh báo "nóng" Điện Kremlin: Siêu tên lửa đạn đạo mới của Ukraine có khả năng vươn tới Moscow

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 do Ukraine phát triển có khả năng vươn tới Moscow. Ảnh Getty Images.

Theo ông Zelensky, chương trình tên lửa tầm xa của Ukraine đang được đẩy nhanh. Tổng thống Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách đủ xa để vươn tới Moscow, đồng thời hệ thống này được kỳ vọng hoàn thiện sớm nhất vào mùa thu năm 2026.

Ông không công bố các thông số kỹ thuật chi tiết của FP-9, nhưng cho biết năng lực tên lửa mới nằm trong chiến lược tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine, trong bối cảnh Kiev tiếp tục tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp.

Ông Zelensky cũng cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục đạt được những bước tiến trên chiến trường. Theo ông, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát tối đa khoảng 140 km² lãnh thổ tại Donbass trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Vivaldi”.

Ông Zelensky cảnh báo Moscow có thể kéo dài đàm phán

Bên cạnh tình hình quân sự, phần lớn cuộc phỏng vấn của Zelenskyy tập trung vào triển vọng chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Ukraine nói ông tin rằng Mỹ thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định ông tin tưởng Washington. Tuy nhiên, Zelenskyy cảnh báo việc cố gắng tìm kiếm những thỏa hiệp với Moscow có thể vô tình giúp Điện Kremlin kéo dài quá trình đàm phán.

Theo ông, vấn đề nằm ở chỗ Nga có thể liên tục đưa ra những yêu cầu mới mỗi khi một đề xuất được xem là có khả năng chấp nhận được.

“Tôi nghĩ Mỹ thực sự muốn dừng cuộc chiến của Nga. Tôi tin họ. Đồng thời, tôi hiểu rằng rất khó để ngăn một bên quá lớn nhưng lại không muốn dừng lại”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng bất kỳ nhượng bộ nào mà Moscow cảm thấy có thể chấp nhận đều có nguy cơ kéo theo một loạt điều kiện mới. Những thay đổi trong chính phủ, lãnh đạo châu Âu hay chính sách của Mỹ có thể trở thành cơ hội để Nga đưa thêm các yêu cầu vào bàn đàm phán.

Ông Zelensky cũng đề cập tới tình hình Trung Đông và những nỗ lực của Mỹ nhằm xử lý căng thẳng giữa Israel và Iran. Ông cho rằng Moscow có thể tìm cách tác động tới các diễn biến tại khu vực này để khiến các cuộc thương lượng liên quan đến Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Ukraine kỳ vọng giải quyết thâm hụt ngân sách trong năm nay

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng giải quyết phần thâm hụt tài chính hiện tại vào cuối năm 2026, sau nhiều tháng làm việc với các đối tác châu Âu.

Ông gọi đây là thành quả quan trọng đối với Ukraine, chính phủ và Liên minh châu Âu, đồng thời thừa nhận việc cân đối tài chính trong thời chiến là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.

Ukraine cũng dự định sử dụng sớm một phần khoản vay vốn dành cho năm 2027. Theo Zelensky, Kiev có thể chuyển một phần nguồn tiền này về gần tháng 1 để đặt mua drone phục vụ nhu cầu quốc phòng trong tháng 1 và 2/2027.

Zelensky bày tỏ hy vọng hợp tác với các đối tác châu Âu tiếp tục được duy trì, giúp Ukraine vừa bảo đảm ổn định tài chính, vừa có đủ nguồn lực cho quốc phòng trong năm tới.