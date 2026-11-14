Danh tính tài xế ô tô đánh dã man người đi xe máy sau va chạm ở Tây Ninh

Sáng 14/11, Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh thông tin về vụ tài xế ô tô hành hung người đi xe máy sau mâu thuẫn giao thông, được lan truyền trên mạng xã hội tối 13/11.

Theo đó, khoảng 20h ngày 13/11, anh Trần Hoài Phương (36 tuổi, ngụ khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) chạy xe máy từ hướng ngã tư Lý Thường Kiệt về ngã tư Ao Hồ.

Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan công an.

Cùng thời điểm, Nguyễn Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ khu phố Trường An, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) lái ô tô đi từ nhà ông Nguyễn Trí Thông trên đường Phạm Văn Đồng.

Khi đến khu vực gần ngã tư Ao Hồ thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lộc dừng ôtô, xuống xe và đấm, đá vào đầu anh Phương. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân tại khu vực.

Tài xế ô tô đấm, đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy. (Ảnh cắt từ clip).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền đến hiện trường, đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng thu thập thông tin, xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Thanh Điền tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.