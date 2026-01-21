Ông Trump tuyên bố sẽ không sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenland

“Có lẽ chúng ta sẽ chẳng đạt được điều gì trừ khi tôi quyết định sử dụng vũ lực, trong trường hợp đó thì, nói thẳng ra, chúng tôi sẽ không thể bị ngăn cản. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Giờ thì mọi người đều nói: ồ, tốt rồi", ông Trump nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Có lẽ đó là tuyên bố quan trọng nhất mà tôi đưa ra, bởi trước đây người ta nghĩ rằng tôi sẽ dùng vũ lực. Tôi không cần phải dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực và tôi sẽ không dùng vũ lực. Tất cả những gì nước Mỹ đang yêu cầu chỉ là một nơi gọi là Greenland”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Sau đó, ông Trump tiếp tục khẳng định ông hướng tới việc Mỹ sở hữu hoàn toàn Greenland, thay vì chỉ nâng cấp một thỏa thuận hợp tác hiện có.

“Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là sở hữu Greenland, bao gồm đầy đủ quyền sở hữu và chủ quyền pháp lý, bởi vì cần phải có quyền sở hữu thì mới có thể bảo vệ được nó. Không thể bảo vệ một vùng lãnh thổ nếu chỉ thuê nó", ông Trump cho hay.

Tổng thống Trump cũng kêu gọi tiến hành “đàm phán ngay lập tức” với các đồng minh châu Âu nhằm thảo luận khả năng Mỹ sở hữu Greenland.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Trump trình bày lập luận cho rằng việc Washington sáp nhập Greenland là vì lợi ích chung của cả Mỹ và châu Âu.

“Chỉ riêng nước Mỹ mới có thể bảo vệ vùng đất khổng lồ này, phát triển, cải thiện, để nó trở nên có lợi cho châu Âu, an toàn cho châu Âu và cho chúng tôi”, ông Trump nói.

“Đó là lý do tôi đang tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức để một lần nữa thảo luận về việc Mỹ sở hữu Greenland, giống như cách chúng tôi đã giành được nhiều vùng lãnh thổ khác trong suốt chiều dài lịch sử của mình, cũng như nhiều quốc gia châu Âu đã từng làm”, ông Trump cho hay. Tổng thống Trump cũng cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland sẽ giúp củng cố liên minh NATO.

“Điều này sẽ không phải là mối đe dọa đối với NATO. Ngược lại, nó sẽ tăng cường đáng kể an ninh cho toàn bộ liên minh”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng Mỹ đã bị “đối xử rất bất công” trong khuôn khổ NATO.