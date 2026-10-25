Ông Trump nói Mỹ có thể tấn công Iran 'ngay ngày mai' hoặc đạt thỏa thuận lớn

Hôm 24/10, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong “ngày mai” hoặc đạt được thỏa thuận “lớn và tốt đẹp” với Tehran, trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông đang cân nhắc thực hiện cuộc tấn công mới.

“Chúng tôi đang cân nhắc việc đó và có thể là ngày mai. Bạn thực sự nghĩ tôi sẽ nói cho bạn biết nếu tôi định làm điều đó sao?”, ông Trump nói với phóng viên khi được hỏi ông đã cân nhắc đến mức độ nào về khả năng tiến hành một cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Tehran vẫn có thể tránh được hành động quân sự tiếp theo bằng cách đạt thỏa thuận với Washington, đồng thời nhấn mạnh “họ muốn đạt được thỏa thuận nhưng vấn đề là liệu họ có giữ lời hứa hay không?”.

Tổng thống Trump lập luận mục tiêu của ông là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai và chiến dịch trước đó của Mỹ sử dụng máy bay ném bom B-2 không đủ để đảm bảo kết quả lâu dài.

“Tôi phải làm cho nó trở nên lâu dài. Đó là lý do duy nhất tôi làm điều này”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ thông tin thêm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát, song không đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh nhận định này. Ông cũng không công bố quyết định cuối cùng về bước đi tiếp theo mà tiếp tục để ngỏ cả 2 khả năng: hành động quân sự hoặc đàm phán.

“Tôi có thể phải kết thúc chuyện này hoặc có lẽ họ sẽ đạt được thỏa thuận. Nhưng tôi không chắc. Dù sao thì chúng ta cũng thắng”, ông Trump nói.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ cho biết Washington có thể tiến hành cuộc không kích nhằm vào Iran ngay cuối tuần này, trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ.

“Liệu có thể xảy ra một cuộc không kích vào cuối tuần này hay không? Hoàn toàn có thể”, ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Mario Nawfal.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bắt đầu từ tháng 2 và dẫn đến cuộc xung đột rộng hơn ở khắp Trung Đông. Tuy nhiên, gần 9 tháng trôi qua nhưng các bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói cuối cùng nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài, trả lại hoà bình cho Trung Đông.