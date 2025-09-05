Điện Kremlin: Tổng thống Mỹ-Nga có thể sẽ sớm tái ngộ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) có thể sẽ sớm gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi không nghi ngờ gì rằng nếu hai vị tổng thống thấy cần thiết, cuộc gặp của họ có thể được tổ chức rất nhanh chóng. Giống như cuộc gặp ở Alaska đã được tổ chức nhanh chóng”, ông Peskov nói với hãng tin Argumenty i Fakty, đề cập đến hội nghị thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Putin tháng trước.

Bên cạnh đó, ông Peskov còn cho biết các cuộc tiếp xúc về công việc giữa hai bên vẫn diễn ra thường xuyên.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Putin đã đánh tiếng mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Moscow của Nga để đàm phán. Tuy nhiên ông Zelensky đã từ chối gián tiếp thông qua ngoại trưởng.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, “ông ấy (ông Zelensky) được mời đến Moscow để nói chuyện, không phải để đầu hàng”, TASS đưa tin ngày 5/9. Khi được hỏi tại sao Moscow nên được chọn làm địa điểm đàm phán, ông Peskov trả lời rằng đó là đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Đó là đề xuất của ông Putin và chúng tôi nhận thấy đề xuất này đã bị ông Zelensky từ chối thông qua ngoại trưởng của mình”, ông Peskov nói.

Trong khi đó, ông Trump ngày 4/9 cho biết “sẽ có chuyện xảy ra” nếu không hài lòng với người đồng cấp Putin, ám chỉ Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt Nga. “Tôi không có thông điệp nào để gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ấy biết lập trường của tôi và sẽ tự ra quyết định”, Tổng thống Mỹ phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, khi ông gặp người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông có lập trường mềm mỏng với Nga. Ông nêu dẫn chứng là các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga, đồng thời ám chỉ có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp khác.