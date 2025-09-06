Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Ngày 5-9 (sáng sớm 6-9 giờ Việt Nam) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh khôi phục tên gọi lịch sử “Bộ Chiến tranh” thành tên gọi thứ cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo tờ The Guardian.

“Chúng ta đã thắng Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thắng Chiến tranh Thế giới thứ hai, và thắng mọi cuộc chiến khác trước đó. Rồi sau đó chúng ta theo xu hướng mới và đổi tên thành Bộ Quốc phòng” - ông Trump nói tại lễ ký.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng sau buổi ký sắc lệnh ngày 5-9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump lập luận rằng tên gọi gốc phản ánh tốt hơn những chiến thắng quân sự và thể hiện trung thực công việc của bộ. Việc đổi tên này sẽ đảo ngược thay đổi năm 1947 được thực hiện trong khuôn khổ cải cách hậu chiến, nhấn mạnh phòng thủ hơn là chiến tranh.

Phát biểu bên cạnh ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 5-9, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng việc đổi tên thành Bộ Chiến tranh “giống như nước Mỹ đã trở lại”.

“Chúng ta sẽ tấn công, không chỉ phòng thủ. Sát thương tối đa, không phải hợp pháp nửa vời. Hiệu quả thực chất, không phải chính trị đúng mực. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng những chiến binh, không chỉ những người bảo vệ. Vậy thì Bộ Chiến tranh này, thưa tổng thống, giống như nước Mỹ đã trở lại” - ông Hegseth nói.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết sắc lệnh đặt “Bộ Chiến tranh” làm tiêu đề thứ cấp là cách để né việc phải có sự phê chuẩn của quốc hội nhằm chính thức đổi tên một cơ quan liên bang.

Sau khi ông Trump ký sắc lệnh, chính quyền đã bắt đầu thực hiện những thay đổi mang tính biểu tượng. Khi truy cập vào trang web defense.gov của Lầu Năm Góc sẽ tự động được chuyển hướng sang war.gov và hiển thị “Bộ Chiến tranh Mỹ” ở đầu trang. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng đã thay đổi biển hiệu bên ngoài văn phòng của Bộ trưởng Hegseth từ “Bộ trưởng Quốc phòng” sang chữ “Bộ trưởng Bộ Chiến tranh”.

Ngoài ra, sắc lệnh này chỉ đạo tất cả các cơ quan và bộ phận hành pháp "công nhận và điều chỉnh các chức danh thứ cấp này trong các thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài".

Sắc lệnh này hướng dẫn bộ trưởng Bộ Chiến tranh đề xuất các hành động, bao gồm các hành động lập pháp và hành pháp, cần thiết để đổi tên vĩnh viễn Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh Mỹ.

Bộ Chiến tranh được quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1789, cùng năm với hiến pháp Mỹ. Tên gọi của Bộ Chiến tranh vẫn giữ nguyên trong hơn 150 năm, cho đến khi sáp nhập với Bộ Hải quân và Bộ Không quân mới thành lập để trở thành Cơ quan Quân sự Quốc gia với việc thông qua Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947. Đến năm 1949 cơ quan này đổi tên thành Bộ Quốc phòng Mỹ.