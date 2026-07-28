Iran 'không cho phép Mỹ quyết định thời điểm chiến tranh hay hoà bình'

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Hai (27/7), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ các suy đoán liên quan đến những thông tin truyền thông cho rằng Iran và Mỹ đã phản hồi đề xuất ngừng bắn do Pakistan và Qatar thúc đẩy, trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng cường chuyển giao vũ khí tới khu vực.

Khi đề cập đến quy trình ra quyết định của Iran, ông Baghaei cho biết các chính sách của Tehran được xây dựng thông qua những thể chế đã được xác lập, không chịu tác động từ áp lực bên ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

"Về nguyên tắc, chúng tôi không quan tâm đến dầu mỏ hay những mối quan tâm của Mỹ. Điều quan trọng đối với chúng tôi là lợi ích quốc gia... Các quyết định trong vấn đề này được đưa ra thông qua một quy trình hoàn toàn minh bạch và được xác định rõ ràng, có sự tham gia của tất cả các cơ quan ra quyết định liên quan của Cộng hòa Hồi giáo", ông nói.

Theo người phát ngôn, Iran chưa bao giờ cho phép, và sẽ không bao giờ cho phép Mỹ quyết định thời điểm chiến tranh hay hòa bình. Tehran sẽ tiếp tục tự vệ khi lợi ích và an ninh quốc gia đòi hỏi.

"Khi nhận thấy ngoại giao là công cụ hiệu quả để bảo vệ lợi ích quốc gia, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó", ông Baghaei tuyên bố.

Vụ tấn công tàu Iran ở Biển Caspi sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

Cũng tại cuộc họp báo, ông Baghaei lên án vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi mà Tehran cáo buộc do Ukraine thực hiện, khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông gọi đây là hành động "bất hợp pháp" và cảnh báo vụ việc sẽ "không thể không bị trừng phạt". Theo Tehran, các quốc gia ủng hộ Ukraine cũng phải chịu trách nhiệm đối với diễn biến này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đồng thời chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những nước hậu thuẫn Kiev, cho rằng họ cần cân nhắc hậu quả của các hành động leo thang.

Iran khẳng định không đối đầu với các nước láng giềng

Ông Baghaei nhấn mạnh Iran không theo đuổi chính sách đối đầu với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là những nước ven bờ nam Vịnh Ba Tư, đồng thời khẳng định Tehran có nhiều lợi ích chung với các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, ông cáo buộc một số quốc gia cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hoặc trực tiếp tham gia những hoạt động này. Theo Tehran, đây là hành động vi phạm nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn tới các đòn đáp trả nhằm vào lợi ích của Mỹ tại những quốc gia đó.

Đàm phán với Oman không liên quan đến Mỹ

Liên quan đến quan hệ với Oman, ông Baghaei cho biết các vòng đàm phán song phương diễn ra trong hai ngày cuối tuần vừa qua đã đạt kết quả tích cực.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, nội dung thảo luận tập trung vào việc quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và xây dựng các cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời tôn trọng chủ quyền của hai quốc gia ven biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đây là các cuộc đàm phán hoàn toàn song phương giữa Tehran và Muscat, không có bất kỳ sự tham gia hay liên quan nào tới Washington.

"Các cuộc đàm phán này hoàn toàn không liên quan gì đến Mỹ. Đây là vấn đề song phương giữa Iran và Oman, và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn", ông Baghaei nói.