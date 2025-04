Ông Trump đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine như thế nào?

'Nghệ thuật đàm phán' trong đòn thuế của ông Trump Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trên bục phát biểu và long trọng tuyên bố đó là “Ngày Giải phóng” của nước Mỹ trong thương mại. Với phong cách quen thuộc đầy tự tin, ông Trump tuyên bố áp mức thuế 10% lên tất cả hàng nhập khẩu và không có ngoại lệ. “Chúng ta đang giành lại quyền kiểm soát,” ông Trump nói. “Nước Mỹ là trên hết". Sau đó, đến ngày 9/4, thuế đối ứng áp dụng với hàng chục đối tác thương mại lớn của Mỹ sẽ được nâng lên, từ mức chung 10% có hiệu lực ngày 2/4. Mức thuế mới là 11-84%. Với những người chỉ trích, đó là hành động liều lĩnh. Nhưng với những người ủng hộ, đó chính là "cái chất" của ông Trump. Còn với ai từng đọc cuốn The Art of the Deal (tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán) của ông Trump thì chuyện này có lẽ không phải là khó đoán. Theo Business Standard, ông Trump không chỉ đàm phán theo kiểu đôi bên cùng có lợi, mà còn chơi trò tâm lý. Từ bất động sản, chính trị quốc tế cho đến chính sách thuế quan, công thức của ông Trump gần như không thay đổi suốt hàng chục năm: Ra đòn mạnh, tạo hỗn loạn, rồi chờ đối phương xuống nước trước. Đợt đánh thuế đối ứng rầm rộ mới nhất - đặc biệt là với Trung Quốc - là minh chứng rõ ràng. Ông Trump viện đến quyền hạn khẩn cấp, vốn được dùng cho thời chiến, để "vượt mặt" quốc hội trong quyết định áp thuế. Cả Phố Wall lẫn Washington đều choáng váng. Hậu quả đến rất nhanh: Thị trường lao dốc, doanh nghiệp đối mặt với kịch bản gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhưng với ông Trump, đôi khi “ngông một chút” lại có lợi. Trong cuốn sách "Nghệ thuật đàm phán", ông kể có lần doạ kiện một ngân hàng vì “giết người” trong một vụ tịch thu trang trại – và ngân hàng đành chấp nhận xuống nước. Ngày 9/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố đã có 75 quốc gia/vùng lãnh thổ đàm phán giảm thuế với Mỹ. "Bạn đã cố nói rằng phần còn lại của thế giới sẽ xích lại gần Trung Quốc hơn, nhưng thực tế chúng ta đã thấy điều ngược lại. Gần như toàn bộ thế giới đang gọi cho Mỹ vì họ cần thị trường của chúng ta, họ cần người tiêu dùng của chúng ta. Và họ cần vị Tổng thống này trong Phòng Bầu dục để nói chuyện với họ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố ngày 9/4. Tổng thống Mỹ cho rằng, hiện có thể đạt được thỏa thuận với bất kỳ quốc gia nào trong thời gian tạm hoãn thuế đối ứng 90 ngày. Theo Business Standard, đến hiện tại, Trump vẫn dùng lại chiến thuật cũ - chỉ khác là mức độ đã được ông nâng lên một tầm hoàn toàn khác. Ông đã đánh thuế lên tới 145% với nhiều mặt hàng Trung Quốc. Nhà Trắng khẳng định đây là cách để bảo vệ việc làm cho người Mỹ. Nhưng phía sau, đây được cho là cách để Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump vẫn tự tin có thể đạt một thỏa thuận với Trung Quốc. Bắc Kinh dù tung đòn thuế đáp trả Washington nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán. Theo Business Standard, thông qua các đòn thuế, Trump đã đạt được điều ông muốn, đó là quyền lực và sự chú ý. Ngay lập tức, các nhà ngoại giao nước ngoài, giám đốc điều hành và cả quốc hội Mỹ đều phải dè chừng mỗi bước đi tiếp theo của ông. Tuy nhiên, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng đòn thuế của ông Trump là lợi bất cập hại. Họ lập luận, việc áp thuế cực cao lên hàng nhập khẩu - đặc biệt là đối với hàng công nghệ - đã gây ra sự bất ổn, làm giảm lòng tin của đối tác thương mại và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Theo một số bài phân tích của Bloomberg, Trung Quốc đã bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ và đây được xem là một chiến lược trả đũa của Bắc Kinh. Theo Bloomberg, động thái này đã tạo ra căng thẳng trên thị trường tài chính Mỹ. Thậm chí, có ý kiến lo ngại rằng nếu xu hướng bán tháo tiếp tục, có thể dẫn đến sự sụp đổ của một phần thị trường vốn, từ đó kéo theo nguy cơ khủng hoảng. Hãng Reuters dẫn lời một số nhà phân tích nhấn mạnh, đây là hệ quả tiêu cực của cuộc chiến áp thuế, khi các nước đáp trả bằng những biện pháp có thể làm lung lay nền kinh tế Mỹ. Sau đó, ông Trump tuyên bố hoãn áp thuế đối ứng với 75 quốc gia trong 90 ngày, và tiếp đó là hoãn áp thuế với các sản phẩm công nghệ để chuyển sang một loại thuế khác. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là bước lùi, không phải là giải pháp khắc phục, đồng thời thể hiện một chiến lược thiếu nhất quán trong bối cảnh xung đột thương mại đang leo thang.