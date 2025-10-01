Mỹ lệnh các tướng quân đội "chuẩn bị cho chiến tranh"

Lầu Năm Góc ngày 30/9 triệu tập hàng trăm tướng lĩnh từ khắp thế giới về căn cứ Quantico ở bang Virginia họp bàn về vấn đề củng cố sức mạnh quân đội Mỹ. Phát biểu trước các tướng lĩnh, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: "Từ giờ trở đi, nhiệm vụ duy nhất của Bộ Chiến tranh là: Chiến đấu!".

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth tại sự kiện ở Quantico ngày 30/9. Ảnh: GettyImages

"(Chúng ta phải) chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị chiến thắng. Kiên quyết và không khoan nhượng trong những nỗ lực đó. Không phải vì chúng ta muốn chiến tranh. Không ai ở đây muốn chiến tranh hết, mà bởi vì chúng ta yêu hòa bình", ông Hegseth phát biểu, báo Newsweek dẫn lời.

Theo ông Hegseth, quân đội Mỹ "phải mạnh mẽ để có thể ngăn chặn chiến tranh ngay từ đầu". "Tổng thống (Donald Trump) luôn nói về điều đó. Nó được gọi là "hòa bình thông qua sức mạnh". Lịch sử dạy chúng ta rằng, những người thực sự xứng đáng có hòa bình là những người sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó", ông Hegseth nói thêm.

Theo Newsweek, trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Quantico, ông Hegseth cũng đề nghị quân đội Mỹ cải thiện vấn đề rèn luyện thể lực và rằng ông không muốn thấy "những tướng lĩnh, những đô đốc béo phì trên các hành lang của Lầu Năm Góc" hay "những binh lính béo ú trong các đội hình chiến đấu".

Cuộc họp ở Quantico là lần đầu tiên ông Hegseth triệu tập lượng lớn tướng lĩnh tới để họp bàn kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trong bài phát biểu của Tổng thống Trump tại sự kiện, ông mô tả nước Mỹ đang phải đối mặt với một "cuộc chiến từ bên trong" xuất phát từ tội phạm và vấn đề nhập cư, cảnh báo rằng quân đội sẽ tham gia vào các chiến dịch trấn áp tại nhiều thành phố.

"Chúng ta sẽ chỉnh đốn từng nơi một và đây sẽ là một phần quan trọng với một số người trong phòng này. Đây cũng là một cuộc chiến - một cuộc chiến từ bên trong", Tổng thống Trump nêu.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc về việc mở rộng quân đội để có thể tuyển chọn những người thực sự đủ tiêu chuẩn về thể chất và tinh thần, đồng thời loại bỏ những người không đáp ứng yêu cầu. Ông cũng công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng 1.000 tỷ USD vào năm 2026.

"Bộ Chiến tranh sẽ ngăn chặn chiến tranh. Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ không ai sánh kịp trong tương lai. Chúng ta là quân đội Mỹ - quân đội giỏi nhất, táo bạo nhất, dũng cảm nhất mà thế giới từng thấy. Chúng ta sẽ chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu, rồi chúng ta sẽ thắng, thắng và thắng", ông Trump phát biểu.