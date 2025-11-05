Ông trùm họ Bạch vừa bị Trung Quốc tuyên án tử là ai?

Bạch Gia Thành bị tòa án Trung Quốc tuyên tử hình vào ngày 4/11/2025. Ảnh: CCTV.

Từ cánh tay phải của “Vua Kokang” đến kẻ phản chủ

Sinh năm 1950, Bạch Sở Thành có thời gian dài làm việc cùng Bành Gia Thanh, một thủ lĩnh gốc Hoa trong lực lượng chống chính phủ Myanmar ở vùng Kokang, giáp biên giới Trung Quốc.

Năm 1989, Bành Gia Thanh tuyên bố ly khai, thành lập Quân đội Dân chủ Liên minh Myanmar (MNDAA), kiểm soát vùng Kokang, nơi có cộng đồng người gốc Hoa sinh sống đông đúc, và được mệnh danh là “Vua Kokang”.

Bạch Sở Thành được xem là sĩ quan quả cảm, nhanh nhẹn và được Bành Gia Thanh tin cậy. Nhờ vậy, ông ta nhanh chóng thăng tiến, trở thành phó tư lệnh và là nhân vật quyền lực thứ hai trong hàng ngũ MNDAA.

Từ cuối thế kỷ XX, Kokang – vùng đất nhỏ của Myanmar giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) – trở thành điểm nóng của “Tam giác vàng”, nơi pha trộn giữa kinh tế ngầm, buôn bán ma túy và các lực lượng vũ trang tự trị. Bành Gia Thanh cai trị vùng này như một tiểu vương quốc, nhưng sự giàu có từ thuốc phiện, sòng bạc và thương mại biên giới cũng khiến nội bộ rạn nứt.

Năm 2009, chính quyền Myanmar mở chiến dịch “chống buôn bán ma túy” để tấn công Kokang. Bạch Sở Thành khi đó cùng một số chỉ huy khác phản bội Bành Gia Thanh, đầu hàng quân đội chính phủ. Sự phản bội này đã chấm dứt quyền lực kéo dài nhiều thập kỷ của “Vua Kokang”, mở đường cho Bạch gia lên nắm quyền.

Gia tộc thống trị vùng Kokang

Bạch Ứng Thương từng là chỉ huy lực lượng dân quân Kokang. Ảnh: kan.china.com.

Sau khi giành được lòng tin của chính quyền trung ương, Bạch Sở Thành được trao quyền điều hành khu tự trị Kokang. Theo trang mạng Sina (Trung Quốc), từ sau năm 2010, Kokang trở thành địa bàn của “Tứ đại gia tộc mới” gồm Bạch, Ngụy, Lưu và Minh – trong đó họ Bạch là thế lực mạnh nhất.

Con trai Bạch Sở Thành là Bạch Ứng Thương được giao chỉ huy lực lượng dân quân Kokang, bảo đảm cho Bạch gia có tiếng nói quyết định trong các vấn đề hành chính và an ninh.

Trong khi đó, gia tộc họ Ngụy, với Ngụy Siêu Nhân đứng đầu, tập trung kiểm soát các lực lượng bán quân sự và biên phòng. Em trai Ngụy Siêu Nhân là Ngụy Hoài Nhân giữ chức chủ nhiệm ủy ban giám sát Tiểu đoàn Biên phòng 1006 thuộc Lực lượng Biên phòng Kokang.

Sự kiểm soát này không chỉ cho phép gia tộc họ Ngụy bảo vệ lợi ích kinh tế của mình mà còn tạo ra một lớp đệm quân sự hóa, củng cố vị thế của họ trong cơ cấu quyền lực tổng thể.

Gia tộc họ Lưu, với Lưu Chính Tường là nhân vật chủ chốt, giữ một số chức vụ như chủ nhiệm Ủy ban Giám sát phát triển đô thị Kokang.

Dù trỗi dậy muộn hơn, gia tộc họ Minh, với Minh Học Xương giữ chức Phó trưởng Khu tự trị Kokang, cũng nhanh chóng chen chân vào các vị trí then chốt.

Với nền tảng vững chắc này, các gia tộc chuyển sang làm kinh tế. Họ không chỉ kiểm soát các ngành truyền thống như khoáng sản và cờ bạc, mà còn biến Kokang thành thủ phủ của ngành công nghiệp lừa đảo qua mạng viễn thông trị giá hàng tỉ USD.

Bạch Gia Thành và con trai đánh bóng hình ảnh bằng các hoạt động từ thiện. Ảnh: Sina.

Bạch gia mở rộng ảnh hưởng trong hầu hết lĩnh vực kinh tế: casino, bất động sản, khai khoáng, thương mại biên giới – và đặc biệt là mạng lưới lừa đảo viễn thông xuyên biên giới, cũng như các khu công nghiệp và sòng bạc lớn, đứng đầu là tập đoàn Bách Thắng do con trai trưởng Bạch Ứng Năng làm chủ tịch.

Bạch Ứng Thương ngoài vai trò chỉ huy lực lượng dân quân Kokang, còn kiêm thêm nhiều chức vụ hành chính như phó giám đốc tài chính và kinh tế của khu tự trị.

Các công ty như Khu công nghệ Cangsheng, Khách sạn quốc tế Tân Bách Thắng, Tập đoàn Tân Bách Lợi... đều thuộc sở hữu con cháu họ Bạch. Dưới vỏ bọc “doanh nghiệp tạo việc làm”, các tập đoàn này kiểm soát hàng nghìn nhân công từ Trung Quốc bị dụ sang làm “nhân viên kinh doanh”, thực chất là lao động cưỡng bức trong các đường dây lừa đảo kỹ thuật số.

Lớp mặt nạ của đế chế tội phạm

Gia tộc họ Bạch bề ngoài kinh doanh thuần túy, bên trong sở hữu đế chế tội phạm khổng lồ. Ảnh: Sina.

Theo Sina, trong khi vận hành mạng lưới tội phạm ngầm, Bạch Sở Thành xây dựng hình ảnh “quan chức liêm chính, từ thiện”. Ông ta lập Quỹ giáo dục Kokang, tổ chức quyên góp hàng chục triệu nhân dân tệ, dựng khẩu hiệu (Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín) làm gia quy và được bầu làm tộc trưởng họ Bạch tại Myanmar vào năm 2018.

Các phương tiện truyền thông địa phương gọi ông ta là “Bạch Chủ tịch”, thường xuyên đăng hình ảnh ông ta thăm trường học, trao học bổng.

Nhưng đằng sau những khẩu hiệu đạo đức đó, các con ông ta lại điều hành sòng bạc, khu công nghệ chuyên lừa đảo và các dịch vụ ngầm, biến Kokang thành “thiên đường tội phạm số” ở vùng biên giới.

Đến tháng 5/2023, khi Bạch Sở Thành tổ chức sinh nhật 73 tuổi, lễ mừng được trang hoàng lộng lẫy, quy tụ từ quan chức, cảnh sát địa phương đến các doanh nghiệp và học sinh. Giữa sân khấu là một hàng cảnh sát vũ trang chào mừng – hình ảnh biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của họ Bạch tại Kokang thời điểm đó.

Bị truy nã và bản án tử hình

Bạch Sở Thành năm nay 75 tuổi.

Theo Sina, sự phô trương ấy đã đẩy gia tộc này tới ngưỡng suy tàn. Khi chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo qua điện thoại xuyên biên giới của Trung Quốc mở rộng vào cuối năm 2023, Bạch Sở Thành và các đồng minh như Ngụy Siêu Nhân, Lưu Chính Tường bị Bộ Công an Trung Quốc đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

“Trung Quốc quyết định truy nã các đầu sỏ tội phạm lừa đảo ở vùng biên giới phía bắc Myanmar, trong đó có Bạch Sở Thành, để dập tắt tận gốc thế lực phạm tội ngang ngược”, thông báo ngày 10/12/2023 nêu rõ.

Năm 2024, sau nhiều tháng truy quét và phối hợp giữa lực lượng Trung Quốc và chính phủ Myanmar, hơn 31.000 nghi phạm lừa đảo mạng bị bắt hoặc giao nộp cho phía Trung Quốc, trong đó có 63 “ông trùm” cốt cán – bao gồm cả Bạch Sở Thành và con trai Bạch Ứng Thương. Những người này sau đó bị dẫn độ sang Trung Quốc.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Trung Quốc, cha con họ Bạch tổ chức, chỉ đạo và bảo kê các hoạt động lừa đảo, giam giữ, tra tấn lao động tại Kokang, khiến nhiều công dân Trung Quốc thiệt hại tài sản, thậm chí tử vong. Tòa án thành phố Thâm Quyến hôm 4/11/2025 kết luận hành vi của hai bị cáo “cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia”, do đó bị tuyên án tử hình.