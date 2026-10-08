Ông Thaksin lo tính mạng bị đe dọa vì bị tịch thu xe chống đạn do nợ thuế

Theo The Nation, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 7/10 đã đề nghị Tòa án Thuế trung ương ban hành lệnh tạm thời ngăn Cục Thuế tịch thu tài sản của ông.

Vào tháng 11/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu ông Thaksin phải nộp khoản tiền thuế 17,6 tỷ baht liên quan đến thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp. Việc tịch thu và phong tỏa tài sản của cựu Thủ tướng là một trong những biện pháp nhằm thu hồi khoản nợ thuế này.

"2 trong số 5 chiếc xe bị tịch thu của tôi là xe chống đạn. Tôi từng phải đối mặt với 4 âm mưu ám sát trong thời gian làm thủ tướng và việc mất đi những phương tiện này có thể khiến tính mạng của tôi bị đe dọa. Chế tạo xe thay thế theo yêu cầu đặc biệt sẽ mất rất nhiều thời gian. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu tôi gặp nguy hiểm?", ông Thaksin nói trước tòa.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Cũng trong phiên tòa ngày 7/10, cựu Thủ tướng Thaksin cho biết ông không còn lợi nhuận từ thương vụ bán cổ phần Shin Corp để dùng làm tiền bảo đảm nhằm trì hoãn việc thanh toán khoản thuế bị truy thu. Dù chấp nhận phán quyết của Tòa án Tối cao về nghĩa vụ thuế, nhưng ông Thaksin cho rằng các biện pháp cưỡng chế của Cục Thuế là trái luật.

Vào năm 2006, ông Thaksin đã gây ra nhiều tranh cãi khi tận dụng kẽ hở pháp lý để bán cổ phần của công ty Shin Corp mà không phải nộp thuế. Thương vụ này đã đem lại cho gia đình Shinawatra khoản lợi nhuận lên tới 1,9 tỷ USD. Đáng chú ý, thương vụ diễn ra chỉ 3 ngày sau khi luật viễn thông mới ở Thái Lan có hiệu lực, vào thời điểm ông Thaksin vẫn giữ chức thủ tướng.

Vụ việc này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ và là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc đảo chính cuối năm 2006, buộc ông Thaksin phải sống lưu vong ở nước ngoài trong hơn 10 năm.