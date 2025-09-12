Bên trong nhà tù nơi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị giam giữ

Bản án ban đầu của ông Thaksin - 8 năm tù giam - đã được giảm xuống còn một năm, sau khi ông về nước để thụ án vào tháng 8/2023.

Tuy nhiên thay vì ngồi tù, ông Thaksin lại viện lý do sức khỏe để được nhập viện. Sau 6 tháng nằm giường bệnh VIP, ông được ân xá vào tháng 2/2024.

Kể từ đó, ông sống trong một biệt thự ở Bangkok, thường xuyên di chuyển quanh thành phố trên chiếc Mercedes-Maybach màu đen và bạc, có lúc rời khỏi Thái Lan bằng máy bay riêng.

Một giờ sau khi tòa tuyên án, ông Thaksin được đưa lên xe với sự hộ tống của các nhân viên Cục Cải huấn. Sau khi kiểm tra y tế, ông được chuyển đến nhà tù Klong Prem - nơi có khoảng 6.500 tù nhân.

Ông Thaksin lên xe đến nhà tù Klong Prem. (Ảnh: Reuters)

Cơ sở này từng giam giữ các nhân vật chính trị cấp cao của Thái Lan và một ông trùm truyền thông. Viktor Bout, một nhà buôn vũ khí quốc tế được mệnh danh là "thương gia tử thần", cũng từng là tù nhân tại Klong Prem.

"Đó là một cuộc sống rất buồn tẻ. Khi mới vào tù, tôi chỉ biết khóc", Somyot Pruksakasemsuk - một nhà hoạt động và biên tập viên tạp chí, người đã ngồi tù hơn 7 năm vì tội khi quân, bao gồm cả thời gian ở Klong Prem - cho biết. "Môi trường rất căng thẳng. Đây không phải là một nơi thân thiện."

Reuters không thể xác định chính xác ông Thaksin đang bị giam giữ ở khu vực nào của Klong Prem, cũng như tình trạng của ông. Cục Cải huấn không trả lời yêu cầu bình luận.

Winyat Chatmontree, luật sư của cựu thủ tướng, cho biết ông Thaksin hiện đang trải qua thời gian cách ly năm ngày. Trong thời gian đó, ông Winyat không thể gặp hoặc giao tiếp trực tiếp với thân chủ của mình.

Lời kể của biên tập viên Somyot về nhà tù được xác nhận bởi một cựu quan chức Cục Cải huấn. Ông đã làm việc tại nhiều nhà tù Thái Lan - bao gồm cả Klong Prem - trong một thập kỷ, nhưng yêu cầu không được nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Cổng vào nhà tù Klong Prem. (Ảnh: Reuters)

Nhà tù Klong Prem được chia thành 11 khu vực, bao gồm khu vực cách ly nơi ông Thaksin đang bị giam giữ ban đầu, các khu vực riêng biệt dành cho những người thụ án trên hoặc dưới 50 năm tù và một khu vực đặc biệt khác dành cho các tù nhân có nguy cơ cao, theo Cục Cải huấn.

"Ông Thaksin sẽ được xếp chung với các tù nhân chính trị lớn tuổi thay vì những tội phạm giết người hoặc buôn bán ma túy", cựu quan chức này cho biết. "Tất cả các tù nhân, bất kể tuổi tác, đều ngủ trên sàn cạnh nhau”.

Ông Thaksin có thể bị giam trong một phòng lớn với chỉ một vài tù nhân hoặc trong một phòng nhỏ hơn với tới 25 người. Ban quản lý nhà tù sẽ đặc biệt lưu tâm đến vấn đề an ninh của ông Thaksin, xét đến hồ sơ chính trị, tiểu sử cá nhân của ông.

Bên trong nhà tù Klong Prem. (Ảnh: Reuters)

Cựu thủ tướng có thể phải đối mặt với sự thù địch từ những người ly khai tức giận với các chính sách của ông, những kẻ buôn bán ma túy, những người bị bỏ tù trong thời gian ông làm thủ tướng, cựu quan chức Cục Cải huấn nói.

Theo một nguồn tin từ Cục Cải huấn, hiện vẫn chưa rõ ông Thaksin sẽ phải ngồi tù bao lâu, vì ông đủ điều kiện được giam giữ bên ngoài nhà tù, bao gồm cả quản thúc tại gia.