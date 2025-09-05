Ông Thaksin lên tiếng chuyện đi Dubai, hứa quay về trình diện toà

Ngày 5-9, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chia sẻ lý do thay đổi hành trình chuyến bay ra nước ngoài chữa bệnh và cho biết ông vẫn sẽ dự phiên toà ngày 9-9 tới, theo tờ The Nation.

Viết trên mạng xã hội X vào khoảng 2 giờ sáng 5-9, ông Thaksin cho biết kế hoạch ban đầu của ông là tới Singapore, đáp xuống sân bay Seletar, gặp một bác sĩ quen để khám sức khoẻ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan than phiền rằng các thủ tục của cơ quan di trú khi ông xuất cảnh tại sân bay Don Mueang (Bangkok) đã khiến chuyến bay trễ gần 2 giờ. Do đó, máy bay của ông không thể hạ cánh trước 10 giờ tối – giờ đóng cửa của sân bay Seletar.

Ông Thaksin cho biết vì không thể hạ cánh ở Singapore nên ông đã “yêu cầu phi công đổi lịch trình sang Dubai” (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE).

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: THE NATION

Tại Dubai, ông Thaksin dự định tới gặp những bác sĩ chuyên khoa phổi và chỉnh hình mà ông đã quen biết lâu năm và tới thăm những người bạn cũ.

“Tôi dự định sẽ quay trở lại Thái Lan, chậm nhất là ngày 8-9, để đích thân ra toà ngày 9-9” – ông Thaksin viết ở cuối bài đăng trên X.

Phiên toà ngày 9-9 là phiên xét xử và tuyên án của vụ việc thay vì phải thi hành án tù sau khi về nước năm 2023 thì ông Thaksin được điều trị trong khu VIP của Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan trong suốt 6 tháng cho tới khi được giảm án và trả tự do.

Trong thời gian chờ xử án, ông Thaksin hiện không chịu bất kỳ lệnh cấm hay hạn chế xuất cảnh nào.