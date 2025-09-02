Ông Tập và ông Putin ra tuyên bố chung, cam kết bảo vệ sự thật lịch sử

Ngày 2-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, cam kết cùng có trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử về những hy sinh mà nhân dân hai nước đã trải qua trong cuộc chiến chống phe Trục trong Thế chiến II, theo đài RT.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít, sẽ diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày 3-9. Trước đó, vào tháng 5, ông Tập đã đến Moscow để dự lễ mừng Ngày Chiến thắng của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 2-9. Ảnh: KREMLIN

Tại cuộc gặp ngày 2-9, ông Tập nói rằng các chuyến thăm qua lại “đã trở thành một truyền thống song phương tốt đẹp” và thể hiện trách nhiệm to lớn mà Trung Quốc và Nga gánh vác.

“Vào ngày 9-5 và 3-9, chúng ta cùng tham gia các lễ kỷ niệm Chiến thắng trong Cuộc chiến Chống phát xít với tư cách khách mời của nhau. Điều này đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong quan hệ song phương, khẳng định rõ ràng trách nhiệm to lớn mà Trung Quốc và Nga gánh vác với tư cách là những quốc gia thắng trận chủ chốt trong Thế chiến II và là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” - ông Tập nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật lịch sử về thành quả này.

Về phần mình, ông Putin ca ngợi các hoạt động kỷ niệm sắp tới tại Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ tổ chức sự kiện “với sự hoành tráng thường thấy.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông Tập về việc gìn giữ ký ức chiến tranh.

“Tổ tiên chúng ta, cha ông chúng ta đã trả một cái giá rất lớn cho hòa bình và tự do. Chúng ta ghi nhớ điều đó. Đó là nền tảng cho những thành tựu của chúng ta hôm nay và mai sau” - ông Putin nói.

Trước đó cùng ngày, ông Tập và ông Putin đã có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

(từ trái sang) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trong cuộc họp ba bên tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 2-9. Ảnh: Xinhua/Ding Haitao

Trong cuộc gặp này, ông Tập nói rằng hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Mông Cổ đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, khoa học, văn hóa và môi trường.

“Thông qua đó, chúng ta đang triển khai lộ trình hợp tác ba bên trung hạn và thương mại ba bên đang tăng trưởng” - theo Chủ tịch Tập.

Tổng thống Putin nhấn mạnh cam kết của Moscow trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đa phương và cùng có lợi với cả Trung Quốc và Mông Cổ.

Ông Putin cho rằng hợp tác song phương vẫn bền chặt nhưng cần chú trọng hơn vào việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ba bên, điều này sẽ mang lại động lực mới cho các sáng kiến khu vực.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sự “tương đồng tự nhiên” giữa ba nước, nhấn mạnh các lợi ích chung và những điểm đồng thuận trong các vấn đề chính trị, kinh tế và khu vực.

Tiếp lời, Tổng thống Khurelsukh bày tỏ sự tận tâm của Mông Cổ trong việc thúc đẩy xây dựng Hành lang kinh tế Trung Quốc - Mông Cổ - Nga, tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển và thịnh vượng trong khu vực.