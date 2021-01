Ông Tập chỉ ra hiểm họa lớn nhất với Trung Quốc

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 19:15 PM (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng nếu Bắc Kinh muốn đạt được các mục tiêu về kinh tế và chính trị, nhất quyết phải loại bỏ được hiểm họa này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, tham nhũng ở Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng và là mối nguy lớn nhất. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu hôm 22/1 tại hội nghị thường niên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), ông Tập tuyên bố, mối đe dọa từ tham nhũng ở Trung Quốc vẫn còn nghiêm trọng và hứa sẽ quyết liệt với các quan chức tham nhũng.

"Nạn tham nhũng vẫn diễn ra là nguy cơ lớn nhất đe dọa sự tồn tại của đất nước", truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập.

"Cuộc chiến giữa tham nhũng và chống tham nhũng sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian dài trước mắt.

Chúng ta phải triệt để thực hiện nguyên tắc quản trị chặt chẽ và giữ vững định hướng chính trị để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển của kế hoạch 5 năm lần thứ 14", Chủ tịch Trung Quốc nói thêm.

Theo ông Tập, tình hình tham nhũng và chống tham nhũng hiện tại khá "nghiêm trọng và phức tạp", đồng thời các vấn đề chính trị và kinh tế đang đan xen vào nhau.

Ông Tập đã phát động chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Các nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc đã khiến một loạt quan chức tham nhũng "tầm cỡ" rơi vào vòng lao lý như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai hay Lệnh Kế Hoạch. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc cả 3 cựu quan chức trên không chỉ thu lợi bất chính mà còn kết bè phái để chống đối.

Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng Trung Quốc thắt chặt giám sát và quản trị trong lĩnh vực tài chính.

Lai Xiaomin, cựu chủ tịch Công ty Tài chính Huarong - thuộc sở hữu nhà nước, đã bị kết án tử hình đầu năm 2021 sau khi bị kết tội nhận và đưa hối lộ trị giá khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ (277 triệu USD).

CCDI cho biết, vào tháng 12/2020, 32 quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ bị điều tra. Trong 11 tháng đầu năm 2020, hơn 1.200 tội phạm đào tẩu được đưa về Trung Quốc để kết tội và hơn 2,4 tỷ nhân dân tệ tiền trục lợi bất chính được thu hồi.

Xie Maosong, một nhà khoa học chính trị tại Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết, các quan chức không chỉ nhận hối lộ bằng tiền mặt mà còn có nhiều hình thức tham nhũng khác.

"Ví dụ, hối lộ có thể thông qua hình thức vốn chủ sở hữu mà người được hối lộ không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu. Đây là hình thức hối lộ không hề đơn giản và không dễ điều tra.

An ninh tài chính là một phần quan trọng của an ninh quốc gia. Nếu không kiểm soát được rủi ro tài chính, nó sẽ đe dọa an ninh kinh tế và thậm chí là an ninh chính trị", ông Xie nói.

